İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki Capriccioli plajı açıklarında dalış yapan bir kişi, deniz tabanında Geç Roma dönemine ait devasa bir sikke koleksiyonu keşfetti. Kıyıdan yaklaşık 100 metre uzaklıkta ve 3 metre derinlikte bulunan yaklaşık 40 bin adet bronz sikke, son yılların en büyük su altı buluntularından biri olarak kayıtlara geçti. Ancak Sardinya Bölge İdare Mahkemesi (TAR Sardegna), 5 Ocak 2026 tarihinde aldığı kararla, metal detektörü kullanıldığı gerekçesiyle dalgıcın yasal ödül talebini reddetti.

Kültür Bakanlığı yetkililerinin yürüttüğü çalışmalarda, deniz yatağında iki ayrı bölgeye yayılan eserlerin yanında antik dönemde taşımacılıkta kullanılan amfora parçaları da tespit edildi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, uzmanlar bu geniş yayılımın batık bir kargo gemisine işaret edebileceğini belirtirken, henüz alanda kesin bir gemi enkazına ulaşılamadığını bildirdi.

BULUNTUNUN TARİHİ VE ÖNEMİ

Sassari'deki resmi sunumda, "follis" adı verilen ve Roma'nın günlük ticari hayatında kullanılan bu küçük bronz paraların sayısının 30 bin ile 50 bin arasında olduğu, güncel sayımın ise 40 bin civarında bulunduğu açıklandı. Yapılan ilk incelemelere göre sikkeler, İmparator Konstantin dönemini kapsayan M.S. 324 ile M.S. 345 yılları arasına tarihleniyor. Yaklaşık 1700 yıl su altında kalmalarına rağmen olağanüstü şekilde korunan eserlerden sadece 4 tanesinin hasar gördüğü, onların da üzerindeki yazıların okunabildiği duyuruldu.

FOLLİS SİKKELERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Antik Roma ekonomisinde follis, enflasyonla mücadele amacıyla piyasaya sürülen ve halkın günlük alışverişlerinde yaygın olarak kullandığı para birimlerinden biriydi. Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Genel Müdürü Luigi La Rocca'nın en önemli nümismatik keşiflerden biri olarak tanımladığı bu buluntu, dönemin deniz ticareti rotaları hakkında yeni veriler sunma potansiyeli taşıyor. İtalya Kültür Bakanlığı açıklamasına göre bu keşif, İngiltere'nin Seaton bölgesinde 2013 yılında çıkarılan 22.888 follislik ünlü definenin rekorunu da geride bırakıyor.

Kataloglama ve temizleme süreçleri devam eden tarihi eserlerin bir bölümünün, halihazırda 200'den fazla yerel esere ev sahipliği yapan Arzachena'daki Michele Ruzittu Kent Müzesi'nde sergilenmesi hedefleniyor. Koleksiyonun ziyarete açılacağı tarih ise henüz netlik kazanmadı.