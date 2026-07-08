Alanya ilçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Sapadere Kanyonu, 2026 yılı yaz sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin serinlemek için ilk tercihleri arasında yer alıyor. Toros Dağları'nın eteklerinde konumlanan kanyon, şehir hayatının bunaltıcı kalabalığından uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere huzurlu bir alternatif sunuyor. Antalya Körfez'in aktardığına göre, ekoturizm açısından bölgenin en değerli alanlarından biri olan kanyon, buz gibi akan suyu ve ahşap yürüyüş yollarıyla dikkat çekiyor.

SAPADERE KANYONU'NA NASIL GİDİLİR?

Antalya şehir merkezine 180 kilometre mesafede yer alan bu doğal oluşuma, özel araçla Alanya merkezden yaklaşık 45 dakikada ulaşılabiliyor. Toplu taşıma kullanmayı tercih eden ziyaretçiler, Alanya yönünden kalkan araçlarla Demirtaş bölgesine gelerek buradan Sapadere Mahallesi'ne geçiş yapabiliyor. Ayrıca yaz sezonu boyunca bölgeye düzenlenen günübirlik tur organizasyonları da ulaşım açısından sıklıkla tercih edilen pratik seçenekler arasında bulunuyor. Tesis girişinde ziyaretçiler için bir otopark alanı yer alırken, otopark ücretleri hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

2026 GİRİŞ ÜCRETLERİ VE ZİYARET SAATLERİ NE KADAR?

Yeni sezonda kanyonu ziyaret etmek isteyen doğa tutkunları için bilet fiyatları güncellendi. Belirlenen son tarifeye göre tam bilet ücreti 225 TL, öğrenci bileti ise 100 TL olarak uygulanıyor. Aileleriyle birlikte gelen 0-8 yaş aralığındaki çocuklar ise alana ücretsiz giriş yapabiliyor. Haftanın her günü ziyarete açık olan tesis, sabah 08.30 ile akşam 18.00 saatleri arasında kesintisiz hizmet veriyor. Planlama yapmadan önce güncel saatlerin teyit edilmesi öneriliyor.

KANYONDA HANGİ AKTİVİTELER YAPILABİLİR?

Ortalama 1,5 ile 3 saat arasında gezilebilen kanyon, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık için ideal bir ortam sunuyor. Ziyaretçiler, ahşap platformlar üzerinde yürürken şelalelerin oluşturduğu eşsiz manzaraları izleyebiliyor. Mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında en yoğun dönemini yaşayan kanyonda, güvenli noktalarda suya girerek serinlemek mümkün oluyor. Gezisini 4-5 saate kadar uzatmak isteyenler için giriş bölümünde yer alan restoran ve kafelerde alabalık, gözleme ve köy kahvaltısı gibi yöresel lezzetler servis ediliyor.

ZİYARETÇİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN DETAYLAR NELER?

Kanyonun doğal yapısı gereği ahşap yürüyüş yollarında zaman zaman kaygan zeminler oluşabiliyor. Bu durum, özellikle küçük çocuklu ailelerin dikkatli olmasını ve çocuklarını sürekli gözetim altında tutmasını gerektiriyor. Alanın bazı dar bölümleri bebek arabası veya engelli erişimi için tam uygunluk göstermiyor. Ayrıca ziyaret alanı içerisinde kamp yapılmasına kesinlikle izin verilmezken, kanyonun iç kesimlerine doğru ilerledikçe cep telefonu şebekelerinin zayıflayabildiği veya tamamen kesilebildiği belirtiliyor.

Bölgeyi ziyaret eden turistler, kanyon gezisinin ardından Alanya'nın diğer turistik ve tarihi noktalarını da rotalarına ekleyebiliyor. Sapadere'ye nispeten yakın konumda bulunan Cüceler Mağarası, Dim Mağarası, Dim Çayı, Alanya Kalesi, Damlataş Mağarası ve Kleopatra Plajı, günübirlik gezi planlarını zenginleştiren önemli cazibe merkezleri olarak öne çıkıyor.