Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren kantin, kira bedellerinin ödenmemesi ve sözleşme hükümlerine uyulmaması gerekçesiyle tahliye edildi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen süreç kapsamında işletmenin faaliyetine son verilirken, tahliye işlemleri güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir yıldır kira ödenmedi

Edinilen bilgilere göre, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2025 yılında yıllık 18 milyon 410 bin 741 lira 28 kuruş muhammen bedelle ihaleye çıkarılan yaklaşık 498 metrekarelik kantin alanının işletme hakkını kazanan firma, kira sözleşmesinden kaynaklanan mali yükümlülüklerini yerine getirmedi.

İdarenin yaptığı tespitlerde kira ödemelerinin uzun süredir yapılmadığı ve sözleşmeye aykırı durumların oluştuğu belirlendi. Bunun üzerine ilgili kurumlar tarafından yasal süreç başlatıldı.

İhtarların ardından tahliye kararı uygulandı

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminin yürüttüğü idari işlemler kapsamında işletmeye mevzuat doğrultusunda çeşitli ihtarnameler gönderildi. Sürecin sonuç vermemesi üzerine tahliye kararı uygulamaya konuldu.

Bugün gerçekleştirilen tahliye işlemlerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ile Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. İşletmeye ait ekipman ve yapıların sökülmesine başlanırken, alanın sözleşmede belirtilen teslim şartlarına uygun şekilde idareye devredilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hukuki süreç devam ediyor

Kamu kurumlarının kira alacağının tahsiline yönelik hukuki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, tahliye sonrasında işletmeden kaynaklanan kamu zararının önüne geçilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Öte yandan hastane bünyesindeki kantin alanının gelecekte yeniden ihaleye çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.