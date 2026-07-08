ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada Türkiye-İsrail ilişkileri ve Ankara'nın savunma kapasitesi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirdi.

Trump, "Netanyahu’nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili söylediği şeyleri sevmiyorum." diyerek iki lider arasındaki görüş ayrılıklarına da değindi. ABD Başkanı, "Erdoğan Netanyahu’yu sevmiyor, Netanyahu da Erdoğan’ı." ifadelerini kullandı.

“Türkiye çok büyük bir askeri güç”

Türkiye'nin bölgedeki konumuna dikkat çeken Trump, Ankara'nın askeri kapasitesine vurgu yaptı. "Türkiye’yi sevmemeleri normal çünkü Türkiye çok büyük bir askeri güç." diyen Trump, savunma alanında dikkat çeken bir mesaj da verdi.

F-35 açıklaması gündem oldu

Trump'ın en çok konuşulan sözlerinden biri ise F-35 savaş uçaklarıyla ilgili oldu. ABD Başkanı, "Ve artık F-35’leri de alacaklar." ifadesini kullandı.

Bu açıklama, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Ancak Trump'ın sözleri, tek başına satışın kesinleştiği anlamına gelmiyor. Sürecin ilerleyebilmesi için ABD yönetiminin resmi adımları ile Kongre onay sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Ankara-Washington hattında yeni dönem beklentisi

Trump'ın açıklamaları, son dönemde Türkiye ile ABD arasında savunma sanayii alanında normalleşme yönünde verilen mesajların ardından geldi. Özellikle F-35 programı ve savunma iş birliği konusunda atılabilecek olası adımlar, hem Washington'da hem de Ankara'da yakından takip ediliyor.

Trump'ın Türkiye'ye ilişkin kullandığı ifadeler, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaşanan görüş ayrılıklarını da uluslararası kamuoyunun gündemine taşırken, önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki savunma ve diplomatik temasların nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.