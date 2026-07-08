Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Seyahatsever Projesi" kapsamında, 18-30 yaş aralığındaki gençlerin ücretsiz konaklayabileceği yurtlar kapılarını açtı. 2 Temmuz ile 28 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan projede, gençlerin en çok tercih ettiği rotaların başında turizm kenti Antalya yer aldı. Projenin ilk haftasında kente gelmek isteyen 7 bine yakın genç başvuru yaptı.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bulunan iki yurt, yaz dönemi boyunca gençleri ağırlayacak. Erkek öğrenciler için 252 kişi kapasiteli Ahmet Hamdi Akseki Yurdu Rasim Aktaş Bloğu, kız öğrenciler için ise 515 kişi kapasiteli Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu A Blok hizmet veriyor. Toplamda 650 civarında yatak kapasitesiyle gençlere ücretsiz barınma imkanı sunuluyor.

HEDEF 10 BİN GENCİ MİSAFİR ETMEK

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Buğrahan Bozkurt, projenin gençlerin farklı şehirleri keşfetmesi amacıyla hayata geçirildiğini aktardı. Bozkurt'un açıklamasına göre, proje sayesinde bugüne kadar Antalya genelinde 50 binden fazla öğrenci misafir edildi. Başvuruların başladığı 2 Temmuz'dan itibaren yaklaşık bir haftalık süreçte 6 bin 500 ile 7 bin arasında gencin kente gelmek için talepte bulunduğunu belirten Bozkurt, bu yıl toplamda 10 bine yakın genci ağırlamayı planladıklarını duyurdu.

SEYAHATSEVER PROJESİ GENÇLERE NE SAĞLIYOR?

Ücretsiz barınma imkanı, özellikle yaz aylarında artan konaklama maliyetleri nedeniyle seyahat edemeyen gençler için büyük bir fırsat oluşturuyor. Antalya merkezindeki yurtları üs olarak kullanan gençler; Alanya, Manavgat ve Kemer gibi çevre ilçelerdeki tarihi ve turistik alanları da günübirlik ziyaret etme bütçesi yaratabiliyor. Bu hareketlilik, bölgedeki yerel esnafın ve ulaşım sektörünün yaz sezonundaki dinamizmine de olumlu yansıyor.

Projeden yararlanan gençler de sunulan imkanlardan memnuniyetlerini dile getirdi. 26 yaşındaki Serenay Önel, ücretsiz konaklamanın kendileri için büyük bir avantaj olduğunu ve bu sayede yeni kültürler tanıdıklarını ifade etti. Ankara'dan gelerek projeye dahil olan Zeynep Aykar ise daha önce 2022 yılında Muğla'da aynı imkandan faydalandığını belirterek yetkililere teşekkür etti.