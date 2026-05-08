ABD'li oyuncu Mark Hamill'in sosyal medya platformu Bluesky üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan paylaşımı Washington'da krize neden oldu. Hollywood Reporter dergisinin yayımladığı habere göre, "Yıldız Savaşları" serisiyle tanınan Hamill, Trump'ı bir mezarda gösteren ve üzerinde "1946-2024" yazan yapay zeka üretimi bir görseli "Keşke" notuyla paylaştı. Gelen yoğun tepkiler üzerine ünlü oyuncu paylaşımını kaldırarak özür dilemek zorunda kaldı.

Hamill söz konusu paylaşımında, Trump'ın işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi ve tarih kitaplarına rezil biri olarak geçmesi gerektiğini savundu. Olayın ardından Beyaz Saray cephesinden yanıt gecikmedi.

BEYAZ SARAY'DAN SUİKAST ÇIKIŞI

Beyaz Saray'ın iletişim hesaplarından "Rapid Response 47", Hamill'in gönderisini alıntılayarak oyuncuyu "hasta bir birey" olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, bu tür söylemlerin son iki yılda başkana yönelik üç suikast girişimine ilham verdiği belirtildi.

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre, Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle da duruma tepki gösterdi. Ingle, eski başkan Barack Obama'nın kısa süre önce Hamill ile aynı videoda yer aldığını hatırlatarak, Demokratları bu şiddet çağrısını kınamaya davet etti. Trump, 2024 yılında Pennsylvania'daki seçim kampanyası sırasında bir suikast girişiminin hedefi olmuştu.

HAMILL PAYLAŞIMINI SİLİP ÖZÜR DİLEDİ

Gelen eleştirilerin ardından görseli silen Mark Hamill, yeni bir açıklama yayımladı. Oyuncu, düzeltme yaptığını belirterek, Trump'ın suçlarından dolayı hesap verecek kadar uzun yaşaması gerektiğini ifade etti ve görüntüyü uygunsuz bulanlardan özür diledi.

Trump'a yönelik uzun süredir devam eden muhalif tutumuyla bilinen Hamill, daha önce eşi Marilou Hamill'in iknası olmasaydı seçim sonuçları nedeniyle Londra veya İrlanda'ya taşınmayı düşündüğünü duyurmuştu.

KÜRESEL GÜNDEMİN YANSIMALARI

