ZIYARET sırasında üreticilerin sorunlarını dinleyen Kaya, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan kilogram başına 16,5 liralık buğday alım fiyatının mevcut maliyetler karşısında yetersiz kaldığını belirtti. Mazot, gübre, ilaç ve işçilik maliyetlerinin kat kat arttığını ifade eden Kaya, çiftçinin üretime devam edebilmesi için eline geçen rakamın 20 liranın üzerine çıkması gerektiğini söyledi. CHP’li Kaya, “Dünya piyasalarındaki fiyatlar düşmüş olabilir. Ancak dünyanın birçok ülkesinde çiftçiler doğrudan destekleniyor. Üretici yalnız bırakılmıyor. Bugün çiftçilerimize temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum desteği veriliyor. Bunlar önemli desteklerdir ancak mevcut maliyetler karşısında yeterli değildir.” dedi.

Mevcut desteklere ilave olarak kilogram başına en az 2,5 lira prim desteği verilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, bu sayede çiftçinin eline geçen rakamın 20 liranın üzerine çıkabileceğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığını, Hazine ve Maliye Bakanlığını ve Ticaret Bakanlığını göreve davet eden Kaya, “Çiftçimize gereken desteği verelim. Aksi takdirde yarın buğdayı da, arpayı da ithal eden bir ülke hâline geliriz.” ifadelerini kullandı.(Aykut KAYA BÜLTEN)

Kaynak: Aykut KAYA BÜLTEN