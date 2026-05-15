Alanya’nın spor alanındaki başarılı temsilcilerinden Cityline Alanya Belediyespor, Türkiye Plaj Futbolu Ligi’nde elde ettiği şampiyonluğun ardından şimdi Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Turuncu-mavili ekip, Avrupa’nın en güçlü plaj futbolu takımlarının mücadele edeceği Avrupa Şampiyonlar Ligi finallerinde hem Alanya’yı hem de Türkiye’yi temsil edecek.

Temsilcimiz, 7-15 Haziran 2026 tarihleri arasında Portekiz’in ünlü sahil kenti Nazaré’de düzenlenecek organizasyonda sahaya çıkacak. Avrupa plaj futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olarak kabul edilen şampiyonada Alanya ekibi G Grubu’nda mücadele edecek.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNUN ARDINDAN HEDEF AVRUPA

Türkiye Plaj Futbolu Ligi’nde gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğa ulaşan Cityline Alanya Belediyespor, bu kez Avrupa’nın güçlü kulüplerine karşı mücadele edecek. Teknik heyet ve futbolcular, turnuva öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Takımda morallerin yüksek olduğu öğrenilirken, oyuncular Alanya’ya yeni bir uluslararası başarı kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ALANYA’DA BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Cityline Alanya Belediyespor’un Avrupa Şampiyonlar Ligi’ne katılması, ilçede spor camiası ve taraftarlar arasında büyük heyecan oluşturdu. Plaj sporlarında elde edilen bu başarı, Alanya’nın spor turizmi ve uluslararası tanıtımı açısından da önemli bir fırsat olarak görülüyor.

NAZARÉ’DEN BAŞARI BEKLENİYOR

Sporseverler, Avrupa’nın dev kulüpleri karşısında mücadele edecek olan temsilcimizin Portekiz’den başarılı sonuçlarla dönmesini bekliyor. Cityline Alanya Belediyespor’un Avrupa’daki performansı, Alanya’nın spor alanındaki yükselen marka değerine yeni bir katkı sunabilir. Cemali Aydınoğlu