Olay, öğleden sonra Çarşamba ilçesine bağlı Costal mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Costal Yalı Mahallesi'nde yaşayan Kadir Çöpoğlu (31), eşi Fatma Rabia Çöpoğlu (25), Rabia Çöpoğlu'nun kardeşi Rana Dursin (22) ile Konya'dan ziyarete gelen Mehmet Dursin (51), eşi Zübeyde Dursin (42) ve Zübeyde Dursin'in kardeşi Ekrem Dursin (37), yaklaşık 4,5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı.

Şiddetli dalgalar tekneyi alabora etti

Rüzgarlı hava ve etkili olan yüksek dalgalar nedeniyle tekne kısa süre içerisinde alabora oldu. Teknedeki 6 kişi denize düşerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, deniz polisi, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 kişi kurtarıldı

Ekiplerin ilk müdahalesiyle Kadir Çöpoğlu, eşi Rabia Çöpoğlu ve Rana Dursin sağ olarak denizden çıkarıldı. Mehmet Dursin, Zübeyde Dursin ve Ekrem Dursin ise suda kayboldu.

Anne ve babanın cansız bedenine ulaşıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu Mehmet Dursin ile eşi Zübeyde Dursin'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kayıp olan Ekrem Dursin'i bulmak için denizden ve havadan arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Konya'dan kızlarını ziyarete gelmişlerdi

Hayatını kaybeden Mehmet ve Zübeyde Dursin çiftinin, Samsun'da yaşayan kızlarını ziyaret etmek amacıyla Konya'dan kente geldikleri öğrenildi. Aileyle birlikte tekne gezisine katılan Ekrem Dursin'in bulunması için yürütülen çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.