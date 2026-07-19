Levent, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunurken, taraflar arasında borç ilişkisi bulunduğunu ve bunu destekleyen protokol ile MASAK kayıtlarının mevcut olduğunu öne sürdü.

"Evlilik vaadiyle para aldığı" iddiası

İddiaların merkezinde yer alan 51 yaşındaki Sevda Kurt, ifadesinde Haluk Levent'in kendisine evlilik vaadinde bulunduğunu, borçlarını kapatmak amacıyla kendisinden para aldığını ve verdiği paraların tamamını geri alamadığını öne sürdü. Kurt'un iddiaları, soruşturma dosyasında yer alan beyanlar arasında bulunuyor.

Haluk Levent iddiaları reddetti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent ise kendisine yöneltilen suçlamaların doğru olmadığını belirtti.

Levent açıklamasında, "Sevda Kurt ifadesinde bazı vaatlerle kendisini dolandırdığımı iddia etmektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır. Tüm gerçekler zamanla ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Borç protokolünü paylaştı

Levent, açıklamasına taraflar arasında imzalandığını belirttiği bir borç protokolünü de ekledi.

Paylaşılan belgeye göre Levent, Sevda Kurt'un kendisine verdiği 90 milyon TL ile diğer bazı alacakların bir borç ilişkisi kapsamında değerlendirildiğini, taraflar arasında bu alacakların ödenmesine ilişkin yazılı mutabakat bulunduğunu savundu.

"3 milyon dolar verdi, 4,5 milyon dolar geri aldı"

Haluk Levent ayrıca 2023 yılında Sevda Kurt'un kendisine 3 milyon dolar borç verdiğini, kısa süre içerisinde ise toplam 4,5 milyon dolar geri ödeme aldığını ileri sürdü.

Bu para hareketlerinin resmi kayıtlarda bulunduğunu savunan Levent, "MASAK raporları bunu doğrulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürüyor

Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, Sevda Kurt'un iddiaları ile Levent'in savunması yargı sürecinde değerlendirilecek. Tarafların ileri sürdüğü iddialar ve sunulan belgeler hakkında nihai değerlendirme ise soruşturma ve olası yargılama sürecinin ardından netlik kazanacak.