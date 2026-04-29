Fenerbahçe’de Galatasaray derbisinde alınan 3-0’lık mağlubiyet sonrası alınan ayrılık kararının ardından teknik direktör Domenico Tedesco, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takıma ve yönetime veda etti. Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan bu gelişme, sezonun kritik döneminde teknik yapılanmanın yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.

DERBİ SONRASI KARAR NETLEŞTİ

Hafta sonu oynanan ve Fenerbahçe’nin sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldığı derbi karşılaşmasının ardından yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması yönünde karar aldı. Kararın kısa sürede resmiyete dökülmesiyle birlikte İtalyan teknik adam, vedalaşmak üzere tesislerin yolunu tuttu.

SAMANDIRA’DA FUTBOLCULAR VE YÖNETİMLE VEDALAŞTI

Sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelen Tedesco, burada ilk olarak futbolcular ve kulüp yönetimiyle bir araya geldi. Takım içinde kısa bir konuşma yaptığı öğrenilen deneyimli teknik adam, hem oyunculara hem de yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek helallik istedi.

TARAFTARLARLA SON BULUŞMA

Tesislerin önünde toplanan yaklaşık 100 Fenerbahçe taraftarı da Tedesco’yu yalnız bırakmadı. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan teknik adam, imza ve fotoğraf taleplerini geri çevirmedi. Bu anlar, vedanın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Vedalaşma sürecinin ardından tesislerden ayrılan Tedesco’nun zaman zaman duygusal anlar yaşadığı gözlendi. Taraftarlarla son kez selamlaşan İtalyan teknik adam, kulüpten ayrılırken alkışlarla uğurlandı.

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğu için yeni ismin kim olacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda teknik değişim, takımın performansı üzerinde belirleyici olabilir.