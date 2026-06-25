Batman'da faaliyet gösteren bir özel bakım merkezinde, engelli hastalara yönelik kötü muamele iddiaları üzerine başlatılan adli süreçte 16 şüpheli tutuklandı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece cezaevine gönderildi.

Merkezdeki bakıma muhtaç bireylere lağım suyu içirildiği yönündeki iddiaların adli makamlara yansımasının ardından tesiste sessizlik hakim oldu. Merkezin giriş kapısı ve bina çevresinde herhangi bir hareketlilik gözlemlenmezken, yetkili birimlerin incelemeleri devam ediyor.

VALİLİK VE BAKANLIKTAN MÜDAHALE

Konuya ilişkin 19 Haziran'da yazılı bir açıklama yayımlayan Batman Valiliği, şikayetlerin ilk andan itibaren titizlikle değerlendirildiğini bildirdi. Açıklamaya göre, merkezden hizmet alan engelli vatandaşların güvenliklerinin ve haklarının korunması için devletin ilgili kurumları ivedilikle harekete geçerek gerekli tüm tedbirleri aldı.

İDARİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iddiaların idari boyutunu tüm yönleriyle araştırmak üzere tesise iki müfettiş sevk ettiğini duyurdu. Özel bakım merkezlerinde kamuoyuna yansıyan bu tür ciddi iddialarda standart prosedür gereği, soruşturma sonuçlanana kadar hastaların güvenliğini temin etmek amacıyla bakım hizmetleri devlet denetiminde kesintisiz olarak sürdürülüyor. Yetkililer, sorumluların tespiti için hem adli hem de idari sürecin eş zamanlı olarak yakından takip edildiğini vurguladı.