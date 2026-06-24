Kaza, Kargıcak Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.K. yönetimindeki 07 AKT 791 plakalı otomobil ile R.K. idaresindeki 07 CJG 554 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE BAHÇEYE DEVRİLDİ

İki aracın çarpışmasının ardından büyük bir gürültü meydana gelirken, otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bahçeye devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kaza nedeniyle D-400 Karayolu üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.