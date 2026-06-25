Van'ın Edremit ilçesinde 13 Haziran 2026 tarihinde ölü bulunan bir köpeğin kuduz taşıdığının kesinleşmesiyle bölgede geniş çaplı sağlık tedbirleri uygulamaya konuldu. İlçe Hayvan Zabıta Komisyonu kararıyla 7 mahallede karantina süreci başlatıldı.

Süreç, Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Naci Coşkun'un İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yaptığı ihbarla gelişti. Bir evin bahçesinde bulunan ölü köpekten alınan numuneler, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Kurum yetkililerinin aktardığına göre, yapılan laboratuvar incelemelerinde kuduz virüsüne rastlandı.

HANGİ MAHALLELER KARANTİNAYA ALINDI?

Çıkan pozitif sonucun ardından toplanan komisyon; Merkez Cami, Yeni Mahalle, Elmalık, Eminpaşa, Eski Cami, Süphan ve Şabaniye mahallelerini karantina bölgesi olarak belirledi. Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede uyarı anonsları yapmaya başladı. İkinci bir emre kadar kedi, köpek, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanların sokaklarda dolaştırılması yasaklanırken, hayvanların kapalı alanlarda tutulması zorunlu kılındı.

KUDUZ ŞÜPHESİNDE NE YAPILMALI?

Uzmanlar, kuduz riskine karşı evcil hayvanların başıboş bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Aşırı salya akıtan, saldırganlaşan veya denge kaybı yaşayan sahipsiz hayvanların derhal ilgili kurumlara bildirilmesi gerekiyor. Herhangi bir ısırılma veya tırmalanma durumunda yaranın vakit kaybetmeden bol sabunlu suyla yıkanması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurularak kuduz aşısı sürecinin başlatılması hayati önem taşıyor.