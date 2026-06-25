Yangın, Onikişubat ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Evden yükselen dumanı fark eden çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, evde yapılan incelemede engelli oldukları öğrenilen Esra Saltalı, Muhammed Saltalı ve Abdulgani Saltalı isimli üç kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan iki kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. İlk bulguların ardından hazırlanacak teknik raporla yangının kesin çıkış sebebinin netleşmesi bekleniyor. Yetkililer soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.