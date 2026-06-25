İkinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik sürerken, uzmanlar araç alım sürecinde yapılan kritik hatalara karşı alıcıları uyarıyor. Sektör temsilcilerine göre, tarafsız ekspertiz raporu ve doğru geçmiş sorgulaması yapılmadan alınan araçlar, sonrasında büyük maddi kayıplara neden oluyor.

Araç alımında en sık karşılaşılan sorunların başında doğrulama yanlılığı geliyor. Uzmanların aktardığına göre, aracı fiziksel olarak beğenip duygusal bağ kuran alıcılar, ekspertiz raporundaki kusurları görmezden gelme eğilimi taşıyor. Bu durumun önüne geçmek için TSE onaylı ve tamamen bağımsız ekspertiz merkezlerinin tercih edilmesi büyük önem taşıyor. Firmanın şube sayısından ziyade, sektördeki geçmişi ve uzmanlık seviyesi belirleyici bir kriter olarak öne çıkıyor.

ŞASİ NUMARASI İLE SORGULAMA NEDEN ÖNEMLİ?

Hasar geçmişini gizlemeye yönelik yerel onarımlar, hem sürüş güvenliğini riske atıyor hem de aracın ikinci el değerini düşürüyor. Sigorta ve hasar kayıtlarının eksiksiz incelenmesi gerektiğini belirten uzmanlar, tramer sorgulamasının sadece plaka üzerinden değil, mutlaka şasi numarası ile yapılması gerektiğini vurguluyor. Şasi numarası, plakaya göre manipüle edilmesi çok daha zor olan güvenilir bir referans kaynağı oluşturuyor.

GÜVENLİ TİCARET İÇİN HANGİ ADIMLAR İZLENMELİ?

Güvenli bir alım satım süreci için aracın kilometre, yakıt türü ve model yılı verileri üzerinden detaylı bir piyasa analizi yapılması tavsiye ediliyor. Ayrıca, aracın ilk incelendiği an detaylı şekilde fotoğraflanması, sonradan oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmesini sağlıyor. Tüketicilerin, satın alma kararını aceleye getirmeden, resmi ve belgelenebilir verilere dayanarak hareket etmesi, sonradan yaşanacak mağduriyetleri doğrudan engelliyor.