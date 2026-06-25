İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran Çarşamba günü Arnavutköy ve Zeytinburnu ilçelerinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Emniyet birimlerinin aktardığına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik iki farklı adres ve bir ticari taksiye eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskın sonucunda şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER VE SİLAHLAR

Belirlenen mekanlarda ve ticari araçta yapılan detaylı aramalarda zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. Ekipler tarafından 197 kilogram 200 gram skunk, 1 kilogram 81 gram kokain ve 20 gram esrar bulundu. Adreslerde uyuşturucu maddelerin yanı sıra boyutları dikkat çeken 2 adet uzun namlulu silah, 111 adet fişek, 6 şarjör ve satışa hazırlık aşamasında kullanılan 2 adet hassas teraziye el konuldu.

TİCARİ ARAÇLARLA SEVKİYAT DİKKAT ÇEKİYOR

Büyükşehirlerde uyuşturucu sevkiyatını gizlemek amacıyla ticari taksilerin kullanılması, son yıllarda güvenlik güçlerinin saha analizlerinde sıkça karşılaşılan bir yöntem olarak biliniyor. Emniyet birimleri, şüphe çekmemek için ticari araçları tercih eden suç şebekelerine karşı istihbarat ağını genişleterek hareketli hedeflere yönelik anlık takip stratejileri uyguluyor.

Operasyon neticesinde yakalanan 5 şüpheli emniyete götürüldü. Gözaltındaki şahıslar hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.