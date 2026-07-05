MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) yoğun katılımla yapıldı. Kongreye MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş, MHP Antalya Ülkü Ocakları Başkan Vekili Buğra Kök, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Öz, Alanya önceki dönem Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, partililer ve davetliler katıldı. Tek aday olarak seçime giren Mustafa Türkdoğan, delegelerin oylarıyla MHP Alanya İlçe Başkanı seçildi. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Divan başkanlığına Alanya önceki dönem Belediye Başkanı Adem Murat Yücel seçildi.

YÜCEL'DEN SADAKAT VURGUSU

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Alanya önceki dönem Belediye Başkanı ve Kongre Divan Başkanı Adem Murat Yücel, MHP'nin siyaset anlayışının millete hizmet ve devlete sadakat üzerine kurulu olduğunu belirterek, kongrelerin ayrışmanın değil birlik ve beraberliğin güçlendiği platformlar olduğunu söyledi. Yücel, görev alacak isimlere başarı dileyerek kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yücel, "Kongremizin ilçemize, teşkilatımıza, davamıza, partimize ve aziz Türk milletine hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Bugün burada yalnızca bir kongre yapmak için değil, aynı zamanda ülkücülük hukukunu güçlendirmek, teşkilatımızı pekiştirmek, birlik ve beraberlik irademizi bir kez daha ortaya koymak için toplanmış bulunmaktayız. Milliyetçi Hareket Partisi, siyaseti makam, mevki ve şahsi ikbal meselesi olarak görmeyen; siyaseti millete hizmet, devlete sadakat ve vatana bağlılık anlayışıyla yapan kutlu bir davanın adıdır. Partimizin temelinde Türk milletine derin bağlılık, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne sarsılmaz sadakat, milli ve manevi değerlere sahip çıkma iradesi vardır. Milliyetçi Hareket Partimizin tüzüğünde de ifade edildiği üzere partimizin amacı; milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, devletimizin bütünlüğünü korumak, hukukun üstünlüğünü ve demokratik standartları yükseltmek, milletimizin tarih sahnesindeki edebi varlığını daim kılmaktır. Değerli dava arkadaşlarım, kongreler siyasi partilerin yenilenme, güçlenme ve geleceğe daha kararlı yürüme zeminleridir. Bizim kongre anlayışımız ayrışmanın değil, kucaklaşmanın; kızgınlığın değil, kardeşliğin; rekabetin değil, ülkü birliğinin tecelli ettiği toplantılardır. Bugün burada yapılacak seçimler sonucunda görev alacak bütün arkadaşlarımız bu kutlu davanın birer neferi olarak sorumluluk üstleneceklerdir. Görev alan da, görevi devreden de, aday olan da, destek veren de aynı davanın, aynı inancın, aynı ülkünün mensubudur. Bizim anlayışımızda kazanan kişi değil, kazanan teşkilattır. Kazanan dava ahlakıdır. Kazanan Milliyetçi Hareket Partisi’dir, kazanan Türk milletidir. Bu vesileyle bugüne kadar ilçe teşkilatımızda görev yapan bütün ilçe başkanlarımıza, yöneticilerimize, ülkü ocaklarında, sandıkta, sahada, sokakta ve gönüllerde emek veren bütün dava arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıymetli delegeler, divan başkanı olarak görevimiz kongremizin parti tüzüğüne, kanunlara, demokratik teamüllere ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin vakarına uygun şekilde yönetilmesidir. Bu çerçevede gündem maddelerini sırasıyla takip edeceğiz. Raporların okunması ve oylanmasını sağlayacağız. Adaylık başvurularını alacak, seçim sürecini seçim kurulu gözetiminde düzenli bir şekilde yürüteceğiz. Kongremizin huzur, olgunluk ve kardeşlik içerisinde tamamlanması için gereken tüm hassasiyetleri göstereceğiz. Tüzüğümüz gereği yoklama ve açılışımızı yaptık. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okuduk. Kongre başkanlık divanı seçimini yaptık. Şimdi gündemimizin dördüncü maddesi olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in mesajının okunması için kıymetli dava arkadaşımız, Antalya’mızın uç beyi İl Başkanımız Sayın Sadullah Güneş Bey’i kürsüye davet ediyorum” dedi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN MESAJ

MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Alanya İlçe Kongresi’ne gönderdiği mesajı okudu. Bahçeli’nin mesajında, “Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, teşkilatlarımızı daha da muhkem kılan hayırlı ve kutlu gelişmelere vesile olmasını canıgönülden temenni ediyorum. Aranızda bulunamasam da gönlümün sizlerle birlikte olduğunu, kalbimin aynı heyecan ve dava şuuru ile sizlerle attığını bilmenizi isterim. İlçe kongrelerimiz, teşkilatlarımızın çalışma azmini ve iradesini daha da pekiştiren müstesna süreçlerdir. Türk siyasetinde köklü bir geçmişe, sağlam bir hafızaya ve sarsılmaz bir dava şuuruna sahip olan partimizin kongreleri; ülkü ve hedeflerimizin yeniden teyit ve tahkim edildiği irade ve istişare zeminleridir. İlçe kongrelerimizden başlayarak il kongrelerine uzanacak bu süreçte şuurlu, varlığını Türk milletine adamış, disiplinli duruşunu üç hilalin kutlu sancağı altında göstermiş, ülküsüne ve mefkuresine sadakatle bağlı dava arkadaşlarımızın görev üstlenmesi en büyük temennimizdir. Makamlar amaç değil, hizmet vasıtasıdır. Görevler şahsi beklentilerin değil, milli sorumlulukların ifadesidir. Bu sebeple kongrelerimizin kardeşlik hukukunu güçlendiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, teşkilatlarımızı daha da kuvvetlendiren bir anlayışla tamamlanacağına olan inancım tamdır. Dünyanın siyasi, ekonomik ve jeopolitik bakımdan çalkantılı bir dönemden geçtiği, devletlerin ve toplumların çok yönlü sınavlara maruz kaldığı, siyasi dengelerin yeniden şekillendiği bir ortamda Milliyetçi Hareket Partisi; ilkeleriyle, duruşuyla ve milli çizgisiyle Türk milletine adeta bir kutup yıldızı gibi yön göstermeye devam edecektir. Kongrelerimiz boyunca sergilenecek olgunluk, sağduyu ve kardeşlik ruhu; partimizin kurumsal hafızasına, siyasi ahlakına ve demokrasi anlayışına yakışır nitelikte olacaktır. Temennim odur ki bu süreç hiçbir kırgınlığa fırsat vermeden, dava arkadaşlığı sıcaklığı ve ülküdaşlığın yüksek şuuru içerisinde tamamlanacaktır. Göreve talip olan, sorumluluk üstlenen ve üç hilalin kutlu sancağını daha yükseklere taşımak için mücadele eden bütün dava arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ay yıldızlı al bayrağımıza ve büyük Türk milletine sadakatle hizmet ederek üstlendikleri görevleri hakkıyla yerine getireceklerine olan güvenim tamdır. Lider ülke Türkiye hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğümüz bu tarihi dönemde, her dava arkadaşımızın üstlendiği sorumluluğun şuuruyla hareket edeceğine, fedakarlık ve adanmışlık ruhuyla çalışacağına, kutlu davamıza güç ve ivme kazandıracağına inancım tamdır. Azim ve kararlılıkla saflarımızı muhafaza ederek ve dava şuurumuzu diri tutarak siyasi mücadelemizi aynı inançla sürdüreceğiz. Her birinize olan güvenim tamdır. Hepinizin bu kutlu yürüyüşte üstün muvaffakiyetler elde edeceğine inanıyorum. Unutulmamalıdır ki kongrelerimiz kaybedenin ya da mahcup olanın olduğu süreçler değildir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin kongresi; kazananı birlik, beraberlik ve ülküdaşlık olan bir irade beyanıdır. Bizler büyük bir aileyiz. Aynı hedefe yürüyen, aynı ülküye gönül veren bir kadro mensuplarıyız. Her birimiz birbirimizin hem yol arkadaşı hem de gönül yoldaşıyız. Arkadaşlık, dostluk ve dava hukukumuz hiçbir kırgınlığa, ayrışmaya ve ayrılığa mahal vermeyecek kadar köklü ve kuvvetlidir. Biz biriz, kardeşiz, hep birlikte Milliyetçi-Ülkücü Hareketiz. Yeni seçilecek ilçe başkanımız ve yönetim kurulumuz başta olmak üzere tüm dava arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kongremizin emniyet, sükûnet ve vakar içerisinde icra edilmesinden dolayı her birinize ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Hepiniz sağ olun, var olun. Cenabı Allah’a emanet olun” dedi.

CANTÜRK: MAKAM YARIŞI DEĞİL, DAVA ŞUURU

Kongreye kadar MHP Alanya İlçe Başkanlığı görevini yürüten Hasan Cantürk ise konuşmasında teşkilatın birlik içinde kongre sürecine hazırlandığını belirtti. MHP kongrelerinin makam yarışı değil, dava şuuru ve teşkilat disiplininin pekiştiği buluşmalar olduğunu ifade eden Cantürk, yeni dönemde Cumhur İttifakı ruhuyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Cantürk, ilçe başkanlığına aday gösterilen Mustafa Türkdoğan'a başarılar diledi.Cantürk, “Bugün burada şahsım adına büyük bir gurur, aynı zamanda ağır bir sorumluluğun heyecanını yaşıyorum. On yıl boyunca büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkan Yardımcılığı görevinin ardından, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in talimatları, Antalya İl Başkanımız Sayın Sadullah Güneş Bey’in olurlarıyla Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı olarak huzurlarınızda bulunuyorum. Birbirinden kıymetli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte teşkilatımızı kongre sürecine hazırladık. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu kongre, birlik ve beraberliğimizin, teşkilatımızın ve ülküdaşlık hukukunun en güzel göstergesidir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin kongreleri ayrışmanın değil, kenetlenmenin adıdır. Bu kongre, liderimizin ifade ettiği gibi ‘Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda’ anlayışının Alanya’daki en güçlü tezahürüdür. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi’nin kongreleri makam yarışı değil; dava şuuru, ülkü ahlakı ve teşkilat disiplininin yeniden teyit edildiği kutlu buluşlardır. Milliyetçi Hareket Partisi, yarım asrı aşan şanlı mazisinde devleti hiçbir zaman yalnız bırakmamış, milletin yanında durmuş, Türk bayrağını yere düşürmemiş, şehit kanlarıyla sulanmış bu vatandan asla taviz vermemiştir. Bugün siyaset anlayışımız günü kurtarma siyaseti değildir. Bizim davamız koltuk davası değildir. Liderimizin ifade ettiği gibi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben. İşte bizim siyaset anlayışımız budur. Bugün divan başkanlığını yapan önceki dönem Alanya Belediye Başkanımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkanımız görev yaptığı süre boyunca üretken belediyecilik anlayışıyla Alanya’ya örnek sayısız eserler ve projeler kazandırmıştır. Vatandaşımızı merkeze alan hizmet anlayışıyla sadece yollar, parklar ve tesisler yapmadı; gönüllere dokunan bir belediyecilik anlayışını Alanya’mıza hâkim kıldı. Bugün de bu salonda bulunan herkes Alanya’mızda üretken belediyeciliği, vatandaş odaklı hizmet anlayışını ve eser siyasetini özlemle hatırlamaktadır. Bugün sizlerin huzurunda açık yüreklilikle söz veriyorum. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in çizdiği istikametten ayrılmadan, Cumhur İttifakı ruhuna bağlı kalarak, gece gündüz demeden, çalmadık kapı, sıkılmadık el, dokunmadık gönül bırakmadan çalışacağız. Allah’ın izniyle teşkilatımızın azmi, dava arkadaşlarımızın fedakarlığı ve hemşehrilerimizin desteği ile Milliyetçi Hareket Partimizin üç hilal sancağını Alanya Kalesi’nin burçlarında yeniden dalgalandıracağız. Bugün Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in takdirleri, İl Başkanımız Sayın Sadullah Güneş Bey’in tercihleri ve teşkilatımızın güçlü iradesiyle ilçe başkan adayımız Sayın Mustafa Türkdoğan Başkanımızın öncülüğünde aynı birlik ve aynı kararlılıkla yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Mustafa Türkdoğan, ülkücü ve dava adamlığıyla, teşkilat terbiyesiyle, mütevazı kişiliğiyle ve fedakarlığıyla hepimizin yakından tanıdığı kıymetli bir dava adamıdır. Kendisine olan inancımız tamdır. İnanıyorum ki Sayın Mustafa Türkdoğan Başkanımızın ilçe başkanlığında omuz omuza, gönül gönüle vererek teşkilatımız daha da büyüyecek, saflar daha da sıklaşacak. Milliyetçi Hareket Partimizi Alanya’da daha güçlü yarınlara tekrar taşıyacağız. Bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partimize, teşkilatımızın her kademesinde görev almış, davamıza hizmet etmiş tüm dava arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi’nde görevler gelip geçicidir. Asıl olan teşkilatın birliği, ülkünün devamlılığı ve davanın bekasıdır. Sözlerime son verirken başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere ebediyete intikal eden tüm ülkücü şehitlerimize Allah’tan rahmet, evladı olmaktan gurur duyduğum Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’e sağlık ve afiyetler diliyorum. Kongremize teşrif eden başta Antalya Milletvekilimiz Abdurrahman Başkan Bey olmak üzere, İl Başkanımız Sadullah Güneş Bey’e, kıymetli yöneticilerimize, il başkan vekilimiz ve değerli ilçe başkanlarımıza, katılım sağlayan tüm dava arkadaşlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Kongremiz Alanya’mıza, Antalya’mıza ve aziz Türk milletimize hayırlı olsun. Başbuğumuzun izinde, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in emrinde; ne mutlu Türk’üm diyene” şeklinde konuştu.

TÜRKDOĞAN: ALANYA'YI YENİDEN GÜLEN İNSANLARIN ŞEHRİ YAPACAĞIZ

İlçe Başkanlığına seçilen Mustafa Türkdoğan da yaptığı konuşmada MHP'yi Alanya'da daha güçlü bir konuma taşımak için göreve talip olduklarını söyledi. Cumhur İttifakı'na bağlılık vurgusu yapan Türkdoğan, teşkilat olarak Alanya'nın sorunlarını yakından takip edeceklerini belirtti. Türkdoğan: “Cumhur İttifakımızın değerli temsilcileri, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, partimize emek veren, gönül veren çok kıymetli yol arkadaşlarımız, iffet abidesi analarımız, bacılarım, ablalarım, davamızın temel taşları, yılmaz savaşçıları, genç bozkurt kardeşlerim; şölenimize, toyumuza, kongremize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evladı olmaktan şeref ve onur duyduğum Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in tensip ve takdirleriyle, İl Başkanımız Sayın Sadullah Güneş Bey’in olurlarıyla bana tevdi edilen Alanya İlçe Başkanlığı görevini inşallah bugün bu salonda, siz değerli delegasyonun oylarıyla hayata geçireceğiz. Milliyetçi Hareket Partimizi Alanya’da yeniden ayağa kaldırmak, şaha kaldırmak üzere; üç hilal sancağımızı Hasan Başkanımın ifade ettiği gibi yeniden Alanya Kalesi’nin burçlarına asmak üzere yeni bir yolculuğa başlayacağız. Bu anlamda desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in ortaya koyduğu siyasi vizyonla, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla Milliyetçi Hareket Partimizi, Milliyetçi Hareket Partisi’nin mensuplarını ve biz ülkücüleri ülkenin, milletin bekası ve huzuru için çalışmaya, mücadele etmeye kararlılıkla yönlendirmektedir. Bilge Liderimizin öncülüğünde, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yürütülen ve Türkiye’nin bu zamana kadar enerjisini çalan, maddi ve manevi kayıplar vermemize sebep olan terör belasından inşallah ‘Terörsüz Türkiye’ şiarıyla bu millet kurtulacak. 21’inci yüzyılda lider ülke Türkiye ideallerimizi gerçekleştirme noktasında Cumhur İttifakı ülkemizi dünyanın süper gücü haline getirecektir. Cumhur İttifakı, bundan 11 yıl önce 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlerin kalkışmasına karşı başlayan bir iradedir. İşte bu kalkışmada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası için, demokrasimize, devletimize ve milletimize sahip çıkmak için o hain kalkışma gecesinde Cumhur İttifakı’nı oluşturmuşlardır. Geldiğimiz noktada da Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik içerisinde ülkemize, milletimize hizmet etmeye devam etmektedir. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Teşkilatı olarak, Alanya’da yaşayan ülkücüler olarak Cumhur İttifakı’na canıgönülden, yürekten bağlıyız. Bu bağlılığımız ve kararlılığımız, Liderimiz Devlet Bahçeli emrettiği müddetçe devam edecektir. Hepimizin malumu olduğu üzere Alanya’da yaşıyoruz. Alanya’yı geçtiğimiz on yılda üretken belediyecilik anlayışımızla, Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanımız ve Divan Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel Bey yönetti. Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte biz de ilçe başkanlığı yaptığımız dönemde birlikte çalıştık, yakından müşahede ettik, gözlemledik ve katkı sunduk. 10 yıl boyunca Alanya’da insanların yüzleri gülüyordu. Esnafımızın işi gücü rast gidiyordu. Şehirde umut ve mutluluk vardı. Gülen insanların şehri vardı. Geldiğimiz noktada maalesef Alanya’da yaşananlardan dolayı bundan sonraki süreçte ilçe başkanı olarak sık sık açıklamalarımızı yapacağız. Ama kısaca değinmek istiyorum. Alanya artık bir keşmekeş haline gelmiş, huzurun ve konforun kaybolduğu, her yerin çukurlarla dolu olduğu, kaldırımların sezon ortasında yapılmadığı, turistlerin kamerayla, fotoğraf makinesiyle ve telefonlarıyla bu rezaleti çekip sosyal medyada yayınladığı bir noktaya gelmiştir. Maalesef yüksek sezon dediğimiz temmuz ayında oteller yüzde 50-60 seviyelerinde dolulukla devam etmektedir. Cenabı Allah hepimizin yardımcısı olsun. Turizmcimizin, esnafımızın yanında olacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde ortaya koyacağımız projeksiyon ve vizyonla, yeniden üretken belediyecilik anlayışıyla Milliyetçi Hareket Partimizin üç hilal sancağını Alanya Kalesi’nin, Kızılkule’nin burçlarına asacağız. Alanya’yı yeniden gülen insanların, mutlu insanların, huzurla yaşadığı bir şehir haline getireceğiz. Alanya hepimizin malumu olduğu üzere 82 milletten insanın, 81 vilayetten insanımızın bir arada kardeşçe yaşadığı bir şehir. Bu şehrin Milliyetçi Hareket Partisi’ne ihtiyacı var. Bu şehrin Cumhur İttifakı’na ihtiyacı var. Buna katkı sunmak da bundan sonraki süreçte Cenabı Allah’ın izniyle bizim görevimizdir. Burada bulunan herkes beni her alanda tanır. Ben çocuk yaşlarımdan itibaren Milliyetçi-Ülkücü Hareket ile tanıştım. Lise çağlarından itibaren ülkü ocakları bünyesinde bulundum. Ardından 10 yılı aşkın süre, şan ve şerefle, hayatımdaki en büyük makam olarak gördüğüm Adana Ülkü Ocakları Başkanlığı’nı yürüttüm. Bilge Liderimizin ikliminde ve izinde yetişmekten, 10 yıl ocak başkanlığı yapmaktan gururluyum. Farklı dönemlerde Milliyetçi Hareket Partimizin Antalya il yöneticiliğini yaptım. 2016 yılında da Bilge Liderimizin prensipleriyle Mustafa Aksoy Bey’in il başkanlığı döneminde teşkilat başkanlığı görevini yürüttüm. Ardından yine Bilge Liderimizin talimatları, emirleri ve prensipleriyle Alanya İlçe Başkanı olarak atandım. Yaklaşık altı yıl boyunca şanla, şerefle, onurumla, gururumla, Bilge Liderimin izinde ve emrinde ilçe başkanlığı görevini yürüttüm. Ardından Genel Merkezimizin emir ve talimatlarıyla görevim sona erdi, istifa ettim. Görevde olduğum dönemlerde de olmadığım dönemlerde de Milliyetçi Hareket Partisi için genel seçimde de, yerel seçimde de burada bulunan herkesin şahit olduğu şekilde çalıştım. Milliyetçi Hareket Partisi’nde teşkilatlarda şahıslar ve görevler gelip geçicidir. Bu bir bayrak yarışıdır. Asıl olan davaya ve lidere sadakattir. Emir ve talimat gelirse çalışırız. Emir ve talimat gelirse evimizin bir köşesinde oturur, yine liderimize ve davamıza hizmet etmeye devam ederiz. Ülkücünün yapması gereken, olması gereken budur. Cenabı Allah bizleri merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in yolundan, Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin izinden ve emrinden ayırmasın. Rabbim ülkemizi, milletimizi, devletimizi, ordumuzu güçlü kılsın. Rabbim Alanya’mızı huzurlu ve mutlu eylesin. İnşallah güzel günlerde bir arada olalım. Cenabı Allah’tan niyazım şudur; bugün ülkemizin ve milletimizin huzuru, bekası için mücadele eden, gecesini gündüzüne katan Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye sağlıklı uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Bu zamana kadar Milliyetçi Hareket Partimize emek veren, hizmet eden Alanya’daki çok kıymetli ağabeylerimize, Taş Medrese ülkücülerine, yönetimlerimizde görev yapan, mahalle başkanlıklarımızı yapan dava arkadaşlarımıza, mevcutta yönetim kurulu üyesi olarak partimizi kongreye taşıyan yönetim kurulu üyelerimize ve İlçe Başkanımız Hasan Cantürk’e teşekkür ediyorum. Cenabı Allah’tan duam ve niyazım şudur ki 5 bin ülkücü şehidimize layık, emanete sahip çıkacak iradeyi bize bahşetsin. Davamızın sancağını daha yukarıdaki burçlara çıkarmayı bizlere nasip etsin” diye konuştu.

GÜNEŞ: HİÇBİR MAKAM KİMSENİN TAPULU MALI DEĞİLDİR

MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş ise teşkilat mensuplarına birlik çağrısında bulundu. Lider iradesine ve teşkilat hukukuna bağlılığın önemine dikkat çeken Güneş, “Bu davada kazanan kişiler değil, davadır. Kazanan makamlar değil, teşkilat ruhudur. Alanya’da bugün bir kez daha haykırıyoruz. Bizim gücümüz makamlarımızdan değil, teşkilatımızdan gelir. Bizim dayanağımız şahıslar değil, davamızdır. Bizim pusulamız heveslerimiz değil, liderimizin ortaya koyduğu iradedir. Ülkücülük şartlara göre saf değiştirmek değil, zor zamanda da aynı safta dimdik durabilmektir. Çünkü sadakat sadece alkışladığımız kararların arkasında durmak değildir. Asıl sadakat, nefsimize ağır gelse de teşkilat hukukuna ve liderin iradesine bağlı kalabilmektir. Liderin hoşumuza giden her iradesine ‘emrindeyiz’ deyip, hoşumuza gitmeyen bir iradesi olduğunda teşkilata sitem etmek, kırgınlık üretmek, küsmek veya dava hukukunu tartışmaya açmak ülkücüye yakışmaz. Kulağıma geliyor. Sanki muhalif bir hareketin mensubu gibi avazı çıktığı kadar bağıran, fitne çukuruna düşmüş; hem kendi kardeşliğini unutmuş hem de kendi kardeşlerini birbirine düşürecek cümleler kurmaya başlamışlar. Buradan il başkanı olarak sesleniyorum. Avazın çıktığı kadar bağırıyorsun da şimdi iyi dinle. İsimlere de zamana da takılma. Beş yıl önce Ahmet Başkan’dan görev aldık, Mehmet Başkan’a verdik liderimizin iradesiyle. Mehmet Başkan kardeşimizdi, sorun yoktu. Beş yıl sonra Mehmet Başkan’dan görev aldık, Ahmet Başkan’a verdik. Şimdi ne oldu da liderin iradesine karşı çıkıyorsunuz? Şimdi ne oldu da fitne ateşi yakmaya çalışıyorsunuz? Behey zavallı, behey gafil. Kimin değirmenine su taşıyorsun Ülkücülük şahsiyetli adam olmaktır. Dün kardeş dediğine bugün saldırmak ülkücüye yakışmaz. Ülkücünün makamla işi olmaz. Ülkücünün hesabı koltuk olmaz. Ülkücünün hesabı şahsi beklentilerle hiç olmaz. Bu davada hiçbir makam kimsenin tapulu malı değildir. Bugün görev verilenler emaneti taşır. Yarın görev değişir. Görevi değişen arkadaşlarımız da aynı sadakatle yine bu safta durur. İşte teşkilatçılık budur. İşte ülkücülük budur. İşte dava adamlığı budur. Kimse bu kutlu hareketi kendi varlığı ile ölçmeye kalkmasın. Hiç kimse ‘Ben yoksam bu teşkilat olmaz’ anlayışına kapılmasın. Bu dava nice isimler gördü, nice görev değişiklikleri yaşadı. Ama üç hilalin sancağı her zaman dalgalanmaya devam etti. Çünkü bu hareket şahısların değil, inancın hareketidir. Biz liderimize işimize geldiği kadar değil, ömrümüz yettiği kadar sadığız. Biz teşkilata makam verdiği sürece değil, nefesimiz yettiği sürece bağlıyız. Çünkü ülkücülük menfaat hesabı değil, emanet ruhudur. Bugün burada bulunan her dava arkadaşım şunu çok iyi bilsin; bizim birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimizi kırmaya değil, kazanmaya ihtiyacımız var. Gönüller yapmaya ihtiyacımız var. Yunus Emre’nin dediği gibi ‘Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil.’ İşte o gönlü almaya, kardeşliğimizi büyütmeye, birliğimizi güçlendirmeye Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Buradan açıkça ifade ediyorum. Liderimizin iradesi bizim pusulamızdır. Teşkilat hukuku bizim hukukumuzdur. Davamızın menfaati şahsi menfaatlerin çok çok üzerindedir. Kim hangi hesabı yaparsa yapsın dönsün şu salona baksın. Bunu görmek isteyen varsa söylüyorum; hodri meydan. İşte Alanya’da güçlü bir ses yükseliyor. Teşkilat burada, dava burada, ülkücüler burada, sadakat burada. Velhasıl kelam kıymetli dava arkadaşlarım, Rabbim bizleri kibirden ve enaniyetten muhafaza eylesin. Kongremiz Alanya’mıza, Antalya’mıza, teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun. Görevini devreden yönetim kurulu arkadaşlarıma, ilçe başkanıma teşekkür ediyorum. Görevi devralacak aday arkadaşımız, dava arkadaşımız Mustafa Başkan’a da başarılar diliyorum. Yönetimiyle beraber Allah birliğimizi daim etsin, kardeşliğimizi daim eylesin. Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin. Sağ olun, var olun. Cenabı Allah’a emanet olun. Ne mutlu Türk’üm diyene” dedi.

BAŞKAN: ALANYA'NIN İL OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da konuşmasında kongrenin yalnızca bir seçim değil, geleceğe yönelik iradenin tazelendiği bir buluşma olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu siyasi vizyonun önemine değinen Başkan, Alanya'nın yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkacağına inandıklarını ifade etti. Başkan, “Bugün burada yalnızca bir kongre gerçekleştirmek için bulunmuyoruz. Aynı zamanda geleceğe dair irademizi tazeliyor, omuzlarımızdaki sorumluluğu bir kez daha hatırlıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi’nin gücü, samimiyetle çalışan teşkilatlarında, davasına gönülden bağlı kadrolarında ve milletiyle kurduğu sağlam gönül bağındadır. İşte bu tablo, Alanya’mızın bu kutlu yürüyüşe verdiği güçlü desteğin de en güçlü ifadesidir. Aziz dava arkadaşlarım, siyasette herkes konuşabilir fakat her söz tarihte karşılığını bulmaz. Bazı isimler ise günü değil, geleceği düşünerek konuşur. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey, uzun yıllardır Türkiye meselelerine işte böyle yaklaşmaktadır. O, hadiseleri geçici tartışmaların içinde değil, devletimizin devamlılığı ve milletimizin istikbali açısından değerlendiren bir anlayışın temsilcisidir. Bugün geriye dönüp baktığımızda yıllar önce yaptığı pek çok değerlendirme ve uyarının zaman içinde doğrulandığını görüyoruz. Bunun sebebi siyasi hesaplarla hareket etmemesi, her şart altında ülkemizin menfaatini öncelemesidir. Türk siyasetinde böylesine tutarlı bir duruş sergilemek kolay değildir. Bu tavır güçlü bir karakterin ve derin devlet tecrübesinin eseridir. İşte bunun adı Devlet Bahçeli’dir. Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye vizyonu da aynı sorumluluk anlayışının bir sonucudur. Bu vizyon sadece güvenlik politikası değil, huzurun kalıcı hale gelmesini hedefleyen milli bir bakış açısıdır. Şehit annelerinin yüreğine ateş düşmediği, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kaynaklarımızın kalkınmaya ve üretime yöneldiği bir Türkiye hepimizin ortak arzusudur. Böylesine önemli bir hedef uğruna sorumluluk almak, gerektiğinde haksız eleştirileri göğüslemek ve milletimizin geleceğini her türlü hesabın üzerinde tutmak, gerçek devlet adamlarının gösterebileceği bir iradedir. İşte bu iradenin adı da yine Devlet Bahçeli’dir. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi mensupları olarak milletimize karşı taşıdığımız mesuliyet bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu dava makamların değil; inancın, sadakatin ve emekle yoğrulmuş bir anlayışın adıdır. Kıymetli dava arkadaşlarımız, teşkilatımız bugüne kadar ortaya koyduğu gayretle her zaman örnek olmuştur. Bugün oluşacak yeni yönetimin de aynı heyecanı daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Seçim süreçleri gelir geçer fakat gönüller arasındaki bağ korunursa teşkilatlar daha da güçlenir. Bizim asıl zenginliğimiz de işte bu kardeşlik hukukudur. Yeni görevine başlayacak olan ilçe başkan adayımız Mustafa Türkdoğan kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi olarak da, Antalya teşkilatı olarak da her zaman arkasında olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Biz daha önce bu salonda bir şey söylemiştik. 82 demiştik, 82. Alanya bizim plakamız olacak demiştik. Sayın Genel Başkanımızın yıllar önce söylediği 150 bin nüfuslu ilçe söylemini inşallah önümüzdeki süreçte ete kemiğe büründürecek, 82 plakayı Alanya’ya alacağız. Alanya’da kalan bir hesabımız var. İki buçuk sene sonra da bunu hep birlikte kapatacağız. Alanya’yı düştüğü bu çukurdan hep birlikte kaldıracağız. Alanya tozla, çukurla ve kişisel hesaplarla bundan sonra anılmayacak. Alanya, Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Cumhur İttifakı’na bağlılığını her zaman gösterdi. İnşallah bundan sonraki seçimlerde de gösterecek. El birliğiyle Alanya’mızı yine Antalya’mızın yıldızı haline getireceğiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerini kullandı.

İŞTE TÜRKDOĞAN’IN LİSTESİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi’nde ilçe başkan adayı Mustafa Türkdoğan’ın yönetim kurulu ve il delegeleri listesi belli oldu. Tek listeyle gidilen kongrede Türkdoğan’ın listesinde 64 ilçe yönetim kurulu üyesi, 82 il delegesi ve 16 yedek il delegesi yer aldı.

İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mustafa Türkdoğan’ın listesinde ilçe yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu; Hasan Cantürk, Melike Nazifoğlu, Burak Doğan Aydoğan, Yunus Kerim Sezer, Mustafa Yağlıcı, Mert Altınok, Mert Babaoğlu, Selçuk Cebeci, İrem Musluoğlu, Metin Kırbıyık, Ümit Erdem, Yavuz Çetin, Nuri Bora, Yunus Emre Ülker, Kübra Kargı, Mehmet Barcın, Korkut Yeniacun, Emre Ceylan, Mevlüt Benli, Tarık Öztürk, Haluk Şentürk, İbrahim Görgülü, Atilla Diler, Hakan Kasmuş, Ertuğrul Elvan, Abbas Boz, Önder Görgülü, Abdullah Kırkgeçit, Kübra Özyürek, Hanifi Türk, Mustafa Sürekçi, Şemsettin Erol, Mustafa Doğrul, Ağabek Yaşaroğlu, Orhan Baysal, Sadettin Özer, Batuhan Şahin, Sefa Özbek, Ali Yüksel, Ömer Dalgın, Bedia Giritoğlu, Erol Kaya, Mustafa Demirel, Gökhan Arıkan, Nur Ecem Berber, Cengiz Güçlü, Önder Çekiç, Mustafa Toklu, Ali Rıza Alış, Hakan Arıcan, Atilla Yalçın, Sinan Yılmaz, Mehmet Ali Şahin, Sezer Sar, Taner Başpınar, Eren Avcı, Emine Şahin, Gülhan Gül, Musa Geçgel, Zeki Saruhan, İsmail Yılmaz, Ahmet Karakuş, Erol Geçgün ve Süleyman Gün.

İL DELEGELERİ

Listede il delegeleri ise şu isimlerden oluştu; Mustafa Türkdoğan, Hasan Cantürk, Ali Şahin, Kerim Aydoğan, Ömer Özbek, Ahmet Sezer, Kayhan Balta, Abdullah Öztürk, Ayşe Yakar Anılgan, Hüseyin Güney, Tamer Musluoğlu, Selçuk Güven Ülker, Fevzi Alaaddinoğlu, Mehmet Öz, Selçuk Gültepe, Mehmet Babaoğlu, Halime Türk, Mehmet Çatal, Vedat Uygur, Mustafa Küçük, Çağdaş Caymaz, Süleyman Tuluk, Avni Erdoğan, Ali Keş, Fatih Doğan, Halil Yıldız, Ümmühan Kaplan Ateş, Erhan Doğan, Aytekin Demir, Şenel Özen, Mehmet Şahin, Eser Birdoğan, Hasan Karlı, Lami Sarraç, Raşit Koçak, Ertuğrul Eren, Murat Özdemir, Mehmet Sucu, Tülay Şengün, Ali Akkaya, Ali Balta, Ali Sezen, Ahmet Özkan, Emin Demirel, Mustafa Toksöz, Yakup Gök, Gölgen Uğur, Erol Kaya, Kasım Kula, Muharrem Göçmenoğulları, Adnan Özdikmen, Hasan Özdemir, Volkan Zeytun, Sıktı Tabakçı, Osman Orhun Erk, İsmail Erol, Onur Vural, Gülşah Aktaş, Osman Fidan, Kerim Boz, Nurten Guzyaka, Sedat Dündar, İsmail Uçar, Serdar Doğan, Yusuf Can Kurtulmuş, Ali Kuşçu, Emin Elçi, Erol Yıldırım, Arif Tekeli, Esap Yaşar Yılmaz, Fatih Arıkan, Celal Şahinkaya, Hacı Kavlak, Mehmet Ali Atalayoğlu, Nevzat Özdemir, İbrahim Özdemir, Hasan Yüksel, Muammer Asiltürk, Özgür Yüksel, Alper Karaduman, Emre Bilgiç ve Murat Gökbel.

İL DELEGELERİ YEDEK LİSTESİ

Yedek il delegeleri listesinde de şu isimler yer aldı; Süleyman Gün, Emine Şahin, Nur Ecem Berber, Kübra Özyürek, Erol Geçgün, Yavuz Çetin, Cihan Çebiç, Önder Görgülü, Ali Yüksel, Mustafa Demirel, Hakan Arıcan, Atilla Yalçın, Ümit Erdem, Mevlüt Benli, Korkut Yeniacun ve Atilla Diler. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi