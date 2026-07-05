Şanlıurfa ve Konya'da aynı gün yaşanan iki ayrı minibüs kazası, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu. Tarım işçilerini taşıyan araçların devrildiği kazalarda toplam 39 kişi hastanelere kaldırılırken, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da lastik patladı, minibüs devrildi

İlk kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçelerini birbirine bağlayan D-400 kara yolu üzerindeki Taşlıhöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Müslüm Ö. yönetimindeki 63 E 3567 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüsün, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildiği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 22 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Konya'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi

İkinci kaza ise Konya'nın Ereğli ilçesinde, Çiller ile Kamışlıkuyu mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 63 VK 783 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu araçta bulunan 7'si çocuk 17 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir yaralının durumu ağır

Konya'daki kazada yaralanan Ü.K. (51), sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Ereğli Devlet Hastanesi'nden Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, hem Şanlıurfa hem de Konya'da meydana gelen kazaların nedenine ilişkin inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.