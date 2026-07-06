İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ürkmez İpekkum Plajı'nda şezlong yeri anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma adli boyuta taşındı. 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında Mersinalanı Mahallesi'nde meydana gelen olayın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Görüntülerde bir kadının, anne ve kızına ait şezlongu devirerek sözlü hakarette bulunduğu anlar yer aldı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, mağdur A.A.'nın şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇLAMASI

Bakanlık açıklamasında, A.A. ile İ.A. arasında şezlong yeri yüzünden başlayan gerilimin hakaretle sonuçlandığı belirtildi. Yürütülen soruşturma neticesinde, olayda hakaret ettiği öne sürülen şüpheli İ.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun 122'nci maddesinde yer alan 'Nefret ve Ayrımcılık' suçu kapsamında gözaltına alındı.

TCK 122'NCİ MADDE NELERİ KAPSIYOR?

Hukuki düzenlemelere göre nefret ve ayrımcılık suçu; dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet veya inanç farklılığından kaynaklanan nefrete dayalı olarak bir kişinin kamuya açık hizmetlerden yararlanmasının engellenmesini kapsıyor. Plaj gibi kamusal alanlarda vatandaşların hizmete erişimini engelleyen ayrımcı tutumlar, bu madde çerçevesinde cezai yaptırımla karşılaşıyor. Olayla ilgili adli tahkikatın titizlikle devam ettiği bildirildi.