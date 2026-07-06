Fransa'nın kuzeydoğusunda yer alan Wingen-sur-Moder kentindeki Lalique Müzesi, sabaha karşı organize bir hırsızlık vakasına sahne oldu. Saat 05.30 sularında binaya giren kişi ya da kişiler, doğrudan değerli eserlerin muhafaza edildiği mücevher odasını hedef aldı.

NTV'nin aktardığı bilgilere ve soruşturmaya yakın kaynaklara göre, olay sırasında müzenin alarm sistemi devreye girdi. Ancak güvenlik şirketinin yaptığı ilk uzaktan kontrollerde herhangi bir ihlal tespit edilemedi. Sabah saatlerinde olay mahalline gelen bir temizlik görevlisi durumu fark ederek emniyet güçlerine bildirdi.

ZARARIN 4 MİLYON EURO OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yetkililer, hırsızların yaklaşık 20 parça nadide mücevheri çaldığını açıkladı. Kesin hasar tespiti sürerken, çalınan eserlerin toplam değerinin birkaç milyon Euro'yu bulabileceği, hatta zararın 4 milyon Euro'ya yaklaşabileceği öne sürüldü. Yaşanan hırsızlık olayının ardından Lalique Müzesi, resmi internet sitesinden bir duyuru yayımlayarak kapılarını birkaç günlüğüne ziyarete kapattığını bildirdi. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı aktarıldı.

MÜZE GÜVENLİĞİ YENİDEN TARTIŞMA KONUSU MU?

Art Nouveau ve Art Deco akımlarının öncülerinden ünlü cam ve mücevher ustası Rene Lalique'in anısına 2011 yılında kurulan müzedeki bu olay, ülkedeki sanat kurumlarının güvenlik zafiyetlerini yeniden gündeme taşıdı. Geçtiğimiz yılın ekim ayında başkent Paris'teki Louvre Müzesi de benzer bir saldırıya uğramış, sekiz dakikadan kısa süren profesyonel bir soygun sonucunda 102 milyon dolarlık mücevher çalınmıştı. Peş peşe yaşanan bu yüksek profilli vakalar, Fransa genelindeki tarihi mekanların ve sanat galerilerinin güvenlik protokollerine yönelik soru işaretlerini artırıyor.