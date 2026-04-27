HEKİMSEN (Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası), artan maliyetler karşısında memurların barınma ve ulaşım ihtiyaçlarını çözmek amacıyla kredisiz bir finans modeli kurduğunu açıkladı. Sendika tarafından duyurulan bu sistem, bireysel gelirle alım gücünün düştüğü günümüzde ortak yatırım mantığına dayanıyor. Kurulan iktisadi yapı için başvuruların alınmaya başlandığı bildirildi.

HEKİMSEN

Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban'ın açıklamalarına göre, yeni yapı sayesinde hazine arazisi ihalelerine girilecek ve toplu filo alımları yapılacak. Daha önce motorlu taşıtlar şirketi aracılığıyla üyelere uygun fiyatlı araç temin ettiklerini hatırlatan Kurban, elde edilen başarıyı konut ve diğer yatırım alanlarına taşıyacaklarını aktardı. Böylece üyeler, bankaların yüksek faiz oranlarına maruz kalmadan uygun maliyetlerle ev ve araç sahibi olabilecek.

HEKİMLERİN ORTALAMA ÖMRÜ 60 YAŞ

Uzm. Dr. Adil Kurban, Türkiye'deki hekimlerin ortalama yaşam süresinin 60 yaş civarında olduğuna dikkat çekti. Birçok sağlık çalışanının ev sahibi olamadığını ve ancak 10-15 yıllık ikinci el araçlara binebildiğini belirten Kurban, salt maaşla birikim yapmanın imkansız hale geldiğini aktardı. İnşaatı bitmiş bir evin maliyetinin iki katına satıldığını ifade eden Kurban, "Birlik olursak alım gücümüz artar. Alt alta yazıldığımızda birey olarak küçük kalırız ama yan yana geldiğimizde binler oluruz" diyerek kolektif yatırımın önemini vurguladı.

ALANYA'DAKİ MEMURLAR İÇİN YENİ BİR ALTERNATİF

Özellikle Alanya gibi turizm merkezlerinde yüksek kira ve konut fiyatları, bölgede görev yapan memurların yaşam şartlarını doğrudan etkiliyor. HEKİMSEN'in hayata geçirdiği faizsiz konut edindirme modelinin, emlak piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle barınma sorunu yaşayan Alanya'daki kamu çalışanları nezdinde muhtemel bir çözüm alternatifi olarak kamuoyu ilgisi görmesi bekleniyor. Sistemin sadece hekimlerle sınırlı kalmayıp ilerleyen süreçte tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

İktisadi yapının gelecekte konfederasyon çatısı altında büyütülerek borsaya açılması ve hisse senedi satışı yapması da hedefleniyor. Kongre merkezli otel yatırımları planladıklarını duyuran sendika, aynı zamanda bilişim alanında "Hadem" isimli acil tıp programı ve yapım aşamasındaki TUS hazırlık modülleriyle dijital altyapısını güçlendiriyor. Hazırladıkları kanun tasarılarının uzmanlardan tam not aldığını belirten Kurban, bu girişimin sadece bir sendikal faaliyet değil, aynı zamanda ekonomik olarak güçlenmeyi sağlayan milli bir yatırım projesi olduğunu ifade etti.