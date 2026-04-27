Konya'nın Çumra ilçesinde 16 Aralık 2020 tarihinde 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i tüfekle vurarak öldüren sanık Ali Rıza Yüzer'in yargılanma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yerel mahkemenin sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayarak verdiği 23 yıl hapis cezasını hukuka aykırı bularak kararı bozdu.

Olay, Dineksaray Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, 40 yaşındaki Ali Rıza Yüzer, karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını öne sürerek 35 yaşındaki eşine 5 el ateş etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan üç çocuk annesi kadının ölümünün ardından jandarma tarafından gözaltına alınan sanık tutuklandı. Yapılan DNA testleri sonucunda, hayatını kaybeden bebeğin biyolojik babasının sanık olduğu kesinleşti.

MAHKEMELER ARASI HUKUKİ SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamada sanık önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ancak mahkeme heyeti, eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiğine kanaat getirerek cezayı müebbet hapse çevirdi. İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 8 Haziran 2023 tarihli duruşmada yargılama sürecindeki davranışları da göz önüne alarak cezayı 23 yıla kadar düşürdü.

YARGITAY KARARI VE ALANYA İÇİN EMSAL NİTELİĞİ

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını hatalı bularak kararı bozdu. Bölge Adliye Mahkemesi şüpheden sanık yararlanır ilkesiyle eski kararında direnince dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşındı. Kurulun yayımladığı karara göre, maktulün sanığı aldattığına dair hiçbir ispat bulunmazken, aksine sanığın eşine yönelik şiddet geçmişi maddi delillerle kanıtlandı. Alanya'daki hukuk çevreleri ve kadın hakları dernekleri tarafından da yakından takip edilen bu yargısal süreç, kadına yönelik şiddet dosyalarında asılsız sadakatsizlik iddialarıyla alınan cezai indirimlerin önüne geçilmesi açısından önemli bir emsal teşkil ediyor.

Alınan bu son bozma kararının ardından dosya, yeniden değerlendirilmek üzere istinaf mahkemesine gönderildi. Hukuka aykırılık tespitinin ardından sanığın ilerleyen süreçte yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.