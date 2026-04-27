Derbi mağlubiyetinin ardından hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe'de beklenen ayrılıklar resmiyet kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüp binasında saat 14.00'te başlayan ve yaklaşık iki saat süren olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından radikal kararlar alındı. Fenerbahçe'nin resmi açıklamasına göre, mevcut teknik heyet ve sportif yönetim kademesiyle yollar ayrıldı. Kulüp, ayrılan isimlere hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, sezonun geri kalan maçlarında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı bildirildi.

TOPLANTI SONRASI SAMANDIRA'DA NELER YAŞANDI?

Yönetim zirvesinin saat 16.00 sularında bitmesiyle birlikte kulüp yöneticilerinden Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş saat 16.15'te binadan ayrıldı. HT Spor'un aktardığına göre, bu ilk zirvenin hemen ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ikinci bir hareketlilik yaşandı. Yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, tesislerde olağanüstü bir durum değerlendirmesi yapmak üzere yeniden bir araya geldi.

ALANYA SPOR KAMUOYU NASIL ETKİLENİYOR?

Süper Lig'in zirvesini doğrudan ilgilendiren bu ani teknik heyet değişimi, Alanya'daki spor kamuoyu ve yerel sarı-lacivertli taraftar dernekleri tarafından yakından takip ediliyor. Ligin genel rekabet dinamiklerini yeniden şekillendirecek bu idari kararın, Corendon Alanyaspor'un da mücadele ettiği puan durumuna ve ilerleyen haftalardaki fikstür dengelerine muhtemel etkisi dikkat çekiyor. Ulusal çaptaki bu gelişme, turizm kentindeki futbolseverlerin de güncel gündem maddeleri arasında ilk sıraya yerleşti.