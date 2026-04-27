Son dakika haber kaynaklarında yer alan iddialara göre, İtalya Serie A takımlarından Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kas yaralanması yaşadı ve sezonun geri kalanında sahalardan uzak kalacak.

Tedavisine hızla başlanan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, kulüp düzeyinde bu sezonu kapatmasına rağmen milli forma için umutlu olduğu aktarıldı. Çalhanoğlu, bu sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 30 karşılaşmada 12 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Meksika'da 11 Haziran'da başlayıp 19 Temmuz'da ABD'deki finalle tamamlanacak olan 2026 FIFA

Dünya Kupası'na toplam 48 takım katılacak. Yıldız ismin, dev turnuva öncesinde fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmesinin beklendiği bildirildi. Tedavi sürecinin doğrudan bu takvime göre planlandığı öne sürüldü.

ALANYA'DAKİ FUTBOLSEVERLERİN GÜNDEMİ

Turizm kenti Alanya'da milli maçları yakından takip eden geniş bir spor kamuoyu bulunuyor. Özellikle yaz sezonunda ilçedeki işletmelerde yerli ve yabancı turistlerin de katılımıyla büyük bir coşkuyla izlenen uluslararası turnuvalar öncesi, milli takımın kilit isimlerinden birinin yaşadığı bu sakatlık bölgedeki futbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor. Turnuvanın olası yansımaları ve oyuncunun iyileşme süreci ilçe gündeminde dikkat çekiyor.