Alanya şehir merkezinde bozuk yollar, sürücüler için risk oluşturmaya devam ediyor. Özellikle akşam saatlerinde fark edilmesi zorlaşan çökme ve bozuk asfalt, yeni bir kazayı beraberinde getirdi. Yaşanan olay, hem sürüş güvenliğini hem de altyapı sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

AKŞAM SAATLERİNDE KAZA

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezindeki bir yolda ilerleyen scooter sürücüsü, zemindeki derin çökme ve bozuk satıhı fark edemedi. Kontrolünü kaybeden sürücü kaza yaptı. Şans eseri kazayı yaralanmadan atlatan vatandaşın aracında maddi hasar oluştu.

“10 BİN LİRALIK MOTOR, YAZIKTIR”

Kaza sonrası olay yerinde çekilen görüntülerde, yolun mevcut durumu net şekilde ortaya çıktı. Araçların geçiş sırasında savrulduğu gözlemlenirken, kazazede sürücü tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Gözünüzü seveyim yapamıyorsanız yapmayın! Arabalar sallana sallana geliyor. Ben burada kaza yaptım, 10 bin liralık motor bu, yazıktır günahtır!”

İKİ TEKERLEKLİLER İÇİN BÜYÜK RİSK

Uzmanlara göre bozuk yol ve asfalt çökmesi, özellikle scooter ve motosiklet kullanıcıları için ciddi tehlike oluşturuyor. Dengesiz zemin, ani manevra imkânını azaltırken düşme riskini artırıyor. Bu durum, yoğun trafik saatlerinde daha büyük kazaların yaşanabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

VATANDAŞLAR ACİL ÇÖZÜM BEKLİYOR

Bölge sakinleri ve sürücüler, Alanya’da yol bakım çalışmaları konusunda daha hızlı ve kalıcı adımlar atılmasını talep ediyor. Özellikle turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte artan araç trafiği, altyapı eksikliklerini daha görünür hale getiriyor. Vatandaşlar, benzer kazaların yaşanmaması için ilgili birimlerin acil müdahalesini bekliyor.

Şehir merkezinde yaşanan bu tür olaylar, günlük ulaşımı doğrudan etkilerken, sürüş güvenliği açısından da önemli bir uyarı niteliği taşıyor.