Emine Özmüftüoğlu Camisi'nde düzenlenen programda yaz Kur'an kursu öğrencileri de rahlelerine kavuştu. Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, kırsal mahallelerde manevi ve kültürel değerlere katkı sunmak amacıyla temini yapılan 800 rahle, Alanya İlçe Müftülüğü'ne teslim edildi. Alanya Belediyesi ile Alanya İlçe Müftülüğü iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında rahleler, özellikle kırsal mahallelerdeki camiler ve Kur'an kurslarında kullanılmak üzere dağıtılacak. Emine Özmüftüoğlu Camisi’nde düzenlenen programa, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Alanya İlçe Müftüsü Mehmet Seven, din görevlileri, yaz Kur'an kursu öğrencileri katıldı. Programda yaz Kur'an kursuna devam eden öğrenciler de rahlelerini teslim almanın sevincini yaşadı.

ZAVLAK: MANEVİ DEĞERLERİMİZE DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, belediyeciliğin yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirterek, "Alanya Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim öğrenmelerini daha uygun ortamlarda sürdürebilmelerine katkı sağlayacak rahlelerin hayırlı olmasını diliyorum. Eğitime verdiğimiz desteğin yanında manevi ve kültürel değerlerimizin yaşatılmasına yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." dedi. Alanya İlçe Müftüsü Mehmet Seven ise sağlanan destek dolayısıyla Alanya Belediyesi'ne teşekkür ederek, rahlelerin ihtiyaç bulunan kırsal mahallelerdeki cami ve Kur'an kurslarına ulaştırılacağını söyledi.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN