İstanbul'da görülen davada mahkeme, Sadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran'ın "kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek" suçunu işlediği kanaatine vardı. Mahkeme, iki sanık hakkında ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Bazı haber kaynaklarına göre sanıklara ayrıca adli para cezası da verildi.

Dava kapsamında yargılanan Saran Group CEO'su Azade Zeynep Aksal (bazı kaynaklarda Haksal olarak yer aldı) ile S Sport Genel Müdürü Emre Eren ise beraat etti.

Kararın ardından Sadettin Saran'ın avukatı Serdar Yiğit tarafından yapılan açıklamada, hükmün henüz kesinleşmediği vurgulandı. Açıklamada, istinaf başvurusunun yapılacağı ve hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceği belirtildi. Savunma tarafı, nihai aşamada beraat kararı çıkacağına inandıklarını ifade etti.

Davanın temelini, Saran'ın sahibi olduğu medya grubuna bağlı yayın platformlarında yayınlanan futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis reklamlarının yer aldığı iddiası oluşturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynamaya teşvik ettikleri öne sürülmüş, haklarında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kararın kesinleşmesi için istinaf ve olası temyiz süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle Sadettin Saran hakkında verilen hapis cezası şu aşamada kesin hüküm niteliği taşımıyor.