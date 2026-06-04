Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 2026 FIFA

Dünya Kupası'nın resmi şarkısını seslendirecek isim olarak açıklandı. Burna Boy ile birlikte hazırlanan "Dai Dai" adlı parça turnuvanın ana müziği olurken, sanatçının 19 Temmuz 2026 tarihinde MetLife Stadyumu'nda Madonna ve BTS ile sahne alacağı bildirildi.

2010 FIFA

Dünya Kupası'ndaki "Waka Waka" performansıyla küresel çapta büyük beğeni toplayan şarkıcı, 16 yıl aradan sonra benzer bir organizasyonda yeniden görev üstleniyor. Bu etkinlik, FIFA

Dünya Kupası tarihindeki ilk "Final Devre Arası Şovu" (Halftime Show) olma özelliğini taşıyor.

PEOPLE DERGİSİNE KONUŞTU

Kariyerindeki bu yeni gelişmeye hazırlanırken People dergisine kapak olan Shakira, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Eski futbolcu Gerard Pique'nin kendisini şirket çalışanı Clara Chia Marti ile aldatması sonucu 2022 yılında biten 11 yıllık ilişkisi hakkında konuşan sanatçı, bu süreci "Hayat çok acımasız" sözleriyle nitelendirdi.

Ünlü şarkıcı, ayrılığın ardından yaşadığı zorlukları müziğe yansıttığını ve yazdığı şarkının Billboard Hot 100 listesinde ilk 10'a girdiğini aktardı. Şarkı yazmayı psikiyatriste gitmekten daha ucuz bir arınma yöntemi olarak tanımlayan Shakira, yaşadıklarını sansürsüz bir şekilde ifade etmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDE BİR İLK Mİ?

FIFA'nın 2026 organizasyonunda hayata geçireceği devre arası şovu konsepti, genellikle Amerikan futbolu finalleriyle özdeşleşen eğlence modelinin küresel futbola entegre edilmesi anlamına geliyor. Shakira'nın Madonna ve BTS gibi farklı kuşak ve tarzları temsil eden isimlerle aynı sahneyi paylaşması, organizasyonun çok kültürlü yapısını vurguluyor.

MİAMİ'DE YENİ BİR HAYAT

Pique ile ilişkisinden dünyaya gelen 13 yaşındaki Milan ve 11 yaşındaki Sasha'nın bu zorlu süreçte kendisine güç verdiğini vurgulayan sanatçı, çocukları için ayakta kalması gerektiğini ifade etti. Ortak bir açıklamayla sona eren ilişkinin ardından İspanya'dan ayrılarak çocuklarıyla birlikte Miami'ye yerleşen Shakira, şu an için önceliğinin kariyeri ve ailesi olduğunu dile getirdi.