Galatasaray Spor Kulübü, son günlerde spor kamuoyunu meşgul eden Jamal Musiala transferine ilişkin iddialara son noktayı koydu. Sarı-kırmızılı yönetim, Bayern Münih forması giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncunun kiralık olarak kadroya katılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Spor yayıncısı beIN Sports tarafından ortaya atılan ve Galatasaray'ın Alman futbolcunun transferinde büyük mesafe kat ettiği yönündeki haberler, kısa sürede geniş yankı uyandırmıştı. Ancak bu iddiaların ardından kulüp cephesinden hızlı ve kesin bir yalanlama geldi.

RESMİ AÇIKLAMADA NE DENİLDİ?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi duyuruda, basında yer alan söz konusu haberlerin asılsız olduğu vurgulandı. Yönetim tarafından kamuoyu ile paylaşılan metinde, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur" ifadelerine yer verildi.

İDDİALAR NEDEN GÜNDEM OLDU?

Transfer söylentilerinin sosyal medyada hızla yayılmasının temelinde, Alman futbolcunun 2023 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesi sonrası yaptığı açıklamalar yatıyor. Bayern Münih'in deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Musiala, stadyumdaki atmosfere hayran kaldığını belirterek, "Burada harika bir atmosfer vardı, bu taraftarların önünde oynamaktan gerçekten keyif aldım" şeklinde konuşmuştu. Geçmişteki bu övgü dolu sözler, kiralama iddialarının taraftar nezdinde daha çabuk karşılık bulmasına zemin hazırladı.

Geride bıraktığımız sezonda Bayern Münih formasıyla 24 resmi maçta görev alan oyuncu, takımına 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Kulübün net yalanlamasıyla birlikte, sosyal medyada heyecan yaratan bu transfer söylentisi de tamamen kapanmış oldu.