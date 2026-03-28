Rusya, akaryakıt piyasasında yeni bir sıkılaştırmaya gidiyor. Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın petrol sektörü temsilcileri ve üst düzey yetkililerle yaptığı toplantının ardından, **1 Nisan itibarıyla benzin ihracatının askıya alınacağı** açıklandı.

Kararın arka planında, Orta Doğu’da yükselen gerilimin küresel petrol fiyatlarında yarattığı sert dalgalanma var. Toplantı sonrası yapılan resmi açıklamada Novak, bu oynaklığın piyasaları daha kırılgan hale getirdiğini vurguladı. Rus enerji kaynaklarına dış talebin yüksek seyretmesini “olumlu” bir gelişme olarak niteledi ama önceliğin iç piyasayı dengede tutmak olduğunu söyledi.

İÇ PİYASA ÖNCE, DIŞ SATIŞ SONRA

Novak’ın değerlendirmesine göre rafineriler **tam kapasiteye yakın** çalışıyor ve iç talebi karşılayacak ölçüde **benzin ile dizel stoku** bulunuyor. Yine de küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, iç piyasada istikrarı korumak ve vatandaşın mağdur olmasını önlemek için ihracata geçici bir fren kaçınılmaz görülüyor.

Novak, Enerji Bakanlığı’na da yasağı hukuki zemine taşıyacak **kararname taslağının hızla hazırlanması** talimatını verdi.

BÖLGESEL PAZARLARDA ARZ ENDİŞESİ

Rusya’nın geçen yıl yaklaşık **5 milyon ton benzin üretimi** yaptığı hatırlatılırken, yeni kısıtlamanın özellikle Rus akaryakıtına bağımlı pazarlarda **arz kaygısını** artırabileceği değerlendiriliyor. Bu adımın yalnızca ekonomik bir karar olmadığı, küresel enerji arz zincirindeki kırılganlıklara karşı bir tür “kendini koruma” hamlesi olarak da okunabileceği belirtiliyor.

Kısıtlamanın ne kadar süreceğiyle ilgili net bir takvim verilmedi. Ancak hükümet, iç piyasada istikrar sağlanana ve stoklar hedeflenen seviyeye gelene kadar gevşeme sinyali vermiyor.

Kurumlar: Rusya Başbakan Yardımcılığı, Rusya Enerji Bakanlığı.