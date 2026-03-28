İngiliz gazetesi Financial Times’ın (FT) haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşın finansmanı için bu kez doğrudan Rus oligarklara yöneldi. İddiaya göre Putin, ülkenin önde gelen milyarderleri ve büyük iş insanlarını kapalı bir toplantıda topladı ve savaşın ekonomik yükünü hafifletmek için devlet bütçesine katkı istedi.

FT’nin aktardığına göre toplantıda Putin, Donbas bölgesinde “tam kontrol” sağlanana kadar askeri operasyonların devam edeceğini açık biçimde dile getirdi. Haberde, yaklaşık dört yıldır süren savaş sürecinde ilk kez bu kadar net bir “doğrudan destek” çağrısı yapıldığı vurgulandı.

Toplantının en dikkat çeken başlığı, Putin’in iş dünyasına yönelik mesajı oldu. Gazeteye göre Putin, oligarklara bütçeye katkı çağrısı yaparken aynı zamanda “tarafınızı belirleyin” anlamına gelecek bir tutum da sergiledi; bu yorum haberde özellikle öne çıkarıldı.

FT’nin iddiasına göre toplantıya katılan isimlerden Dağıstan kökenli milyarder Süleyman Kerimov, savaş bütçesine 100 milyar ruble (yaklaşık 55 milyar TL) vermeye hazır olduğunu söyledi. Haberde ayrıca bir başka iş insanının da bu çağrıya olumlu karşılık verdiği öne sürüldü.

Bir de şu var: Savaş uzadıkça sadece cephe değil, içerideki para trafiği de daha görünür hale geliyor. İnsanların gündelik hayatında fatura, kira, gıda fiyatı konuşulurken; devletin harcama kalemleri büyüdüğünde bunun etkisi, doğrudan ya da dolaylı, herkesin cebine dokunuyor.

Habere göre Putin görüşmede küresel gelişmelere de değindi. Özellikle Orta Doğu’daki gerilimlerin Rus petrolüne olan talebi artırdığını söylediği, ancak bunun kalıcı olmayacağı uyarısını yaptığı belirtildi. Putin’in bu noktada “Bu fırsat geçici, planlarımızı buna göre yapmalıyız” dediği ileri sürüldü.

FT’nin yazdığına göre Putin, askeri hedeflerde geri adım atılmayacağını da toplantıda netleştirdi. Donbas bölgesinin tamamen kontrol altına alınmasına kadar operasyonların süreceğini söylediği iddia edilen Putin’in, oligarkların da bu süreçte ekonomik destek vererek kritik bir rol üstlenmesini istediği kaydedildi.

Kurumlar: Financial Times, Kremlin (iddia haber içeriği).