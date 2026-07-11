Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığı son verilere göre, yurdun üç bölgesinde sağanak yağış geçişleri yaşanırken, genel sıcaklıklar 35 derece seviyelerine ulaşacak. İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin belirli bölümlerinde bulutlu ve yağışlı bir sistemin etkili olması bekleniyor.

Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar şeridi, Orta ve Doğu Karadeniz sahil hattı ile Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Samsun ve Ordu çevrelerinde düşecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.

TOROSLARDAKİ HAREKETLİLİK BÖLGEYİ NASIL ETKİLEYECEK?

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Toros Dağları üzerindeki yağış beklentisi, Antalya ve Alanya gibi sahil ilçelerinin yüksek kesimlerinde de yakından takip ediliyor. Yayla turizminin ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bu bölgelerde, olası ani yağış geçişlerine karşı hazırlıklı olunması önem taşıyor. Rüzgarın ise ülke genelinde kuzey, güneydoğu kesimlerinde ise batı ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK SICAKLIKLARA KARŞI NE GİBİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Yağışlı alanların aksine, yurdun büyük bölümünde açık bir gökyüzü ve yüksek sıcaklıklar hakimiyet sürecek. Termometrelerin 35 derece civarına ulaşması beklenirken, uzmanlar günün en sıcak öğle saatlerinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınmaması gerektiğini vurguluyor. Özellikle nem oranının yüksek olduğu sahil bantlarında, güneş çarpması riskine karşı pratik koruyucu tedbirlerin alınması tavsiye ediliyor.

Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre Marmara Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bölgedeki bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri Çanakkale'de 33, Bursa ve Balıkesir'de 32, Kocaeli, İstanbul ve Kırklareli'de ise 30 derece olarak açıklandı.