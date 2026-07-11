Galatasaray'ın hücum hattını güçlendirmek amacıyla sürdürdüğü transfer çalışmalarında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Spor gündemine yansıyan haberlere göre, sarı-kırmızılı ekibin forvet arayışlarında sürpriz bir adım attığı öne sürüldü.

HÜCUM HATTINDA YENİ ARAYIŞ

Takımın gol yollarına yapılması planlanan takviye kapsamında, spor kamuoyunda bir süredir "Duran" isminin transfer edileceği beklentisi hakimdi. Ancak son aktarılan bilgilere göre, yönetimin bu beklentilerin aksine farklı bir strateji üzerinde durduğu ifade edildi.

TRANSFER SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Galatasaray'ın hem Süper Lig hem de Avrupa kulvarındaki iddialı hedefleri doğrultusunda kadrosuna katacağı yeni golcü, spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Duran transferinin tamamlanması beklenirken yaşanan bu strateji değişikliğinin detayları henüz netleşmedi. Kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde hücum hattı için atacağı resmi adımlar bekleniyor.