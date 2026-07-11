Uzmanların son yayımlanan raporlara dayanarak yaptığı açıklamalara göre, sağlıklı yaşam amacıyla her gün tüketilen vitamin ve balık yağı takviyeleri ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Tıp dünyasında tartışılan yeni veriler, bilinçsiz takviye kullanımının faydadan çok zarar getirebileceğini ortaya koydu.

55 yaş üstü bireyler üzerinde yürütülen beş yıllık bir araştırmaya göre, omega-3 takviyesi kullanan bazı kişilerin bilişsel performansında gerileme saptandı. Uzmanlar bu durumun doğrudan balık yağından kaynaklanmayabileceğini, zihinsel sorunları başlayanların kendi kendilerine takviye arayışına girmesinden doğan bir sebep-sonuç yanılgısı olabileceğini aktardı. Ayrıca piyasadaki bazı balık yağı kapsüllerinin okside olarak vücutta iltihaplanmayı artırabildiği bildirildi.

DOĞAL ETİKETLİ ÜRÜNLERDEKİ GİZLİ TEHLİKE

İlaçlar gibi sıkı denetimlerden geçmeyen takviye edici gıdaların içerik kalitesi büyük farklılıklar gösteriyor. Zayıflama, cinsel performans veya beyin güçlendirme vaadiyle satılan ürünlerde onaysız maddeler bulunabiliyor. Zerdeçal, yeşil çay ekstresi, ashwagandha ve kırmızı pirinç mayası gibi bitkisel ürünler doğal kabul edilse de karaciğer sorunları, ishal ve mide bulantısı gibi yan etkilere yol açabiliyor. Hamileler ve kronik hastalar için bu risklerin çok daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

C ve B gibi suda çözünen vitaminlerin fazlası vücuttan atılırken, A ve D gibi yağda çözünen vitaminler organlarda birikiyor. Yüksek doz D vitamini kullanımının kanda kalsiyum seviyesini artırarak böbrek problemlerine, kusmaya ve kilo kaybına neden olduğu açıklandı. Demir, selenyum ve B6 vitaminlerinin kontrolsüz tüketimi ise sinir hasarından saç dökülmesine ve tırnak kırılmasına kadar çeşitli rahatsızlıkları tetikliyor.

TAKVİYELERDE İÇERİK ÇAKIŞMASI VE İLAÇ ETKİLEŞİMİ NASIL ÖNLENİR?

Tek başına güvenli görünen bir vitamin, gün içinde alınan başka bir multivitamin veya sporcu gıdasıyla birleştiğinde toksik dozlara ulaşabiliyor. Uzmanlara göre bu içerik çakışmasını önlemek için etiketlerin dikkatle okunması ve günlük referans değerlerinin aşılmaması gerekiyor. Kan sulandırıcı kullananların omega-3, doğum kontrol hapı kullananların ise sarı kantaron tüketmeden önce mutlaka hekime danışması gerektiği vurgulanıyor.

Halsizlik veya geçmeyen ağrı gibi şikayetlerin sadece vitamin eksikliğine bağlanması, altta yatan ciddi hastalıkların teşhisini geciktirebiliyor. Uzmanlar, hiçbir kapsülün protein, lif ve minerallerden oluşan doğal gıdaların yerini tutamayacağını belirtiyor. Tüketicilerin mucize veya kesin çözüm vadeden ürünlerden uzak durması, takviyeleri yalnızca tıbbi gereklilik halinde eczacı veya doktor onayıyla kullanması öneriliyor.