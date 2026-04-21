Türkiye’de Gülistan Doku soruşturmasında yaşanan son gelişmeler kamuoyunun dikkatini yeniden faili meçhul dosyalara çevirdi. Bu süreçte, Van’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş dosyası da yeniden tartışılmaya başlandı.

GÜNDEM YENİDEN AÇILDI

Uzun süredir sonuçlanmayan dosyaların tekrar incelenmesi yönünde atılan adımlar, özellikle kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayları yeniden öne çıkardı. Bu kapsamda Rojin Kabaiş olayı yeniden gündeme geldi ve dosyadaki soru işaretleri tekrar konuşulmaya başlandı.

ADALET BAKANLIĞI ÖZEL BİRİM KURDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada geçmişte takipsizlik verilen veya faili meçhul kalan dosyaların yeniden incelenmesi için özel bir birim kurulduğunu duyurdu. Gürlek, bu dosyaların tecrübeli ekipler tarafından tek tek ele alınacağını söyledi.

Bu açıklama, kamuoyunda özellikle Gülistan Doku ve benzeri şüpheli ölüm dosyaları yeniden inceleniyor mu sorusunu da beraberinde getirdi.

BABA CANLI YAYINDA KONUŞTU

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, bir televizyon programında yaptığı açıklamada dikkat çeken iddialarda bulundu. Kabaiş, kızının ölümüne ilişkin ciddi şüpheler taşıdığını ifade etti.

“Daha biz kime güveneceğiz? Çocuğumuzu okula gönderiyoruz…” diyen baba Kabaiş, olayın üzerinin örtüldüğünü düşündüğünü söyledi.

“REKTÖRLE İLGİLİ ŞÜPHELER VAR”

Canlı yayında konuşan Kabaiş, bazı iddiaların kendilerine ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Rektöre yönelik çok büyük şüpheler var. Hatta şikayet geliyor. Diyorlar ki onun iki tane yeğenidir.”

Bu sözler kamuoyunda tartışma yaratırken, iddialarla ilgili resmi bir doğrulama yapılmış değil.

ROJİN KABAİŞ OLAYI NEDİR?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı KYK yurdundan çıktıktan sonra kayboldu. Günler süren arama çalışmalarının ardından, 15 Ekim 2024’te Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulundu.

İlk etapta olay intihar şüphesi üzerinden değerlendirilse de, daha sonra ortaya çıkan adli bulgular dosyanın yönünü değiştirdi. Otopsi raporunda, vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA bulgularına rastlandığı belirtilince soruşturma şüpheli ölüm kapsamında ele alınmaya başlandı.

KAMUOYU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Son gelişmelerle birlikte, hem Gülistan Doku hem de Rojin Kabaiş dosyalarının yeniden detaylı şekilde incelenmesi yönündeki beklenti arttı. Ailelerin adalet çağrısı sürerken, soruşturmaların nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.