Alanya trafik denetimi zorunlu ekipman cezası uygulamaları, turizm sezonu öncesi bölgede yoğunlaştı. Emniyet ve jandarma ekipleri, başta Alanya olmak üzere Antalya genelinde araçları durdurarak detaylı kontroller yapıyor.

Denetimlerde özellikle araçlarda bulunması gereken temel ekipmanlar inceleniyor. Eksiklik tespit edilen sürücüler hakkında doğrudan işlem uygulanıyor.

ZORUNLU EKİPMANLAR TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan kontrollerde sürücülerden şu ekipmanlar talep ediliyor:

Kriko ve bijon anahtarı

Yedek ampul seti

Pense ve tornavida

El feneri veya seyyar lamba

Patinaj zinciri

Yangın söndürme tüpü

Çekme halatı

Bu ekipmanlardan herhangi birinin araçta bulunmaması durumunda sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

CEZA VE PUAN AYNI ANDA UYGULANIYOR

2026 yılı itibarıyla zorunlu ekipman eksikliği trafik cezası 1.246 TL olarak uygulanıyor. Erken ödeme yapan sürücüler yüzde 25 indirimle yaklaşık 934 TL ödüyor.

Para cezasının yanında sürücülerin ehliyetine 10 ceza puanı işleniyor. Bu durum, yıl içinde biriken puanlarla birlikte ehliyetin geçici olarak alınmasına kadar gidebiliyor.

ALANYA VE ANTALYA’DA DENETİMLER ARTTI

Yetkililer, özellikle Alanya Antalya trafik denetimi yoğunluğunun turizm sezonu yaklaşırken daha da arttığını belirtiyor. D-400 karayolu başta olmak üzere şehir içi güzergâhlarda kontroller sıklaştırıldı.

Kiralık araçlar ve turizm taşımacılığı yapan araçlar da denetimlerin odak noktaları arasında yer alıyor.

Yetkililer sürücülere şu uyarıyı yapıyor:

“Yola çıkmadan önce araç ekipmanlarınızı kontrol edin. Küçük bir eksiklik hem ceza hem de yolda kalma riski doğurabilir.”

Özellikle uzun yol planlayan sürücüler için bu kontroller artık sadece tavsiye değil, zorunluluk haline geldi.