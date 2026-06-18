Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Roblox, yaklaşık 680 günlük erişim engelinin ardından Türkiye’de yeniden hizmet vermeye başladı. Çocuk güvenliği ve içerik denetimi konusunda yapılan güncellemelerin ardından platform üzerindeki erişim kısıtlaması kaldırıldı.

Özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygın olarak kullanılan Roblox, 2024 yılında alınan mahkeme kararı sonrası Türkiye'de erişime kapatılmıştı. Kararın ardından milyonlarca kullanıcı platforma yalnızca alternatif yöntemlerle ulaşabiliyordu.

ERİŞİM ENGELİ 7 AĞUSTOS 2024'TE UYGULANMIŞTI

Roblox'a yönelik erişim engeli kararı, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınmış ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 7 Ağustos 2024 tarihinde uygulanmaya başlanmıştı.

Kararın gerekçesi olarak platform üzerindeki bazı içeriklerin çocukların güvenliği açısından risk oluşturabileceği ve içerik denetim mekanizmalarının yetersiz olduğu değerlendirilmişti.

YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVREYE ALINDI

Yeniden erişime açılma sürecinde Roblox, kullanıcı güvenliğine yönelik çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdi. Platform bünyesinde ebeveyn denetim panelleri güçlendirildi, yaş doğrulama sistemleri devreye alındı ve içerik denetim süreçleri güncellendi.

Bu düzenlemelerle birlikte ebeveynlerin çocuklarının oyun deneyimini daha yakından takip edebilmesi ve yaş gruplarına uygun içeriklerin daha etkin şekilde filtrelenmesi hedefleniyor.

KULLANICILAR ARTIK VPN KULLANMADAN GİRİŞ YAPABİLİYOR

Erişim engelinin kaldırılmasıyla birlikte Türkiye'deki kullanıcılar, herhangi bir ek uygulama veya VPN kullanmadan Roblox'a doğrudan erişim sağlayabiliyor.

Uzun süredir platformun yeniden açılmasını bekleyen kullanıcılar, sosyal medya platformlarında da gelişmeyi yoğun şekilde paylaşmaya başladı.

AİLELERE DİJİTAL GÜVENLİK UYARISI

Uzmanlar, erişim engelinin kaldırılmış olmasının ebeveyn denetiminin önemini ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor. Çocukların çevrim içi oyun platformlarını kullanırken ebeveyn kontrol ayarlarının aktif hale getirilmesi, arkadaş listelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda bilinçlendirilmesi öneriliyor.

Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip olan Roblox'un yeniden açılması, dijital oyun sektöründe de önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.