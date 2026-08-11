Beşiktaş’ta uzun süredir gündemde bulunan Dusan Vlahovic transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı yönetimin kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Sırp santrforun transferinde sona yaklaşıldığı ve oyuncunun İstanbul’a geliş programının belli olduğu iddia edildi.

beIN Sports’un haberine göre Vlahovic’in 12 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00’te İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

VLAHOVIC İSTANBUL’A GELİYOR

Transfer sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde 26 yaşındaki golcü, İstanbul’a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçecek.

Kontrollerin tamamlanmasının ardından Vlahovic’in Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Tarafların 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öne sürülürken, transferin resmi açıklamasının işlemlerin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.

SERDAL ADALI DEVREYE GİRDİ

Dusan Vlahovic transferinin son aşamasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın da sürece dahil olduğu belirtildi.

Adalı’nın transfer görüşmelerini tamamlamak amacıyla Belgrad’a gittiği öne sürüldü.

Siyah-beyazlı yönetimin son 48 saat içerisinde Vlahovic ve temsilcileriyle yoğun bir görüşme trafiği yürüttüğü, transferin sonuçlandırılması için temaslarını hızlandırdığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ’TAN 8 MİLYON EUROLUK MAAŞ TEKLİFİ İDDİASI

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla’nın aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Vlahovic için yaptığı son teklifte bonus ve imza parası şartlarını iyileştirdi.

Sırp golcüye önerilen yıllık ücretin ise 8 milyon euro seviyesinde kaldığı ileri sürüldü.

İtalyan basınında da son dönemde Beşiktaş ile Vlahovic arasında yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğine yönelik haberler yer aldı.

3 YILLIK SÖZLEŞME BEKLENİYOR

Transferin tamamlanması halinde Dusan Vlahovic’in Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor.

Sırp santrforun 12 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00’te İstanbul’a gelmesinin beklendiği ifade edilirken, sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin ardından transferin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

DUSAN VLAHOVIC KİMDİR?

26 yaşındaki Sırp santrfor, Avrupa futbolunda özellikle golcülüğü ve fizik gücüyle tanınan isimler arasında yer alıyor.

Kariyerinde Fiorentina ve Juventus gibi İtalya’nın önemli kulüplerinde forma giyen Vlahovic, Serie A’daki performansıyla Avrupa’nın öne çıkan santrforlarından biri haline geldi.

Geride kalan sezonda Juventus formasıyla 23 karşılaşmada görev aldığı belirtilen Vlahovic, bu mücadelelerde 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş cephesinde gözler şimdi Sırp yıldızın İstanbul’a gelişine ve kulüpten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.