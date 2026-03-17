Ramazan Bayramı öncesi Karadeniz’in gözde turizm noktalarından Amasra’da otel ve pansiyonlardaki doluluk hızla arttı. İlçede rezervasyon oranı şimdiden yüzde 80 seviyesine ulaştı.

Ramazan Bayramı tatili öncesi Amasra otel rezervasyonları dikkat çekici seviyeye geldi. Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da, yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 80’e ulaştığı bildirildi. Antalya ya da Alanya gibi klasik tatil merkezlerinin dışında kalan ilçe, bu bayramda da yoğun ilgi görmeye hazırlanıyor.

AMASRA’DA BAYRAM YOĞUNLUĞU ERKEN BAŞLADI

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Amasra Kalesi, denizle iç içe tarihi dokusu, koyları ve balık ağırlıklı mutfağıyla bayram tatili planlayanların radarına girdi. İlçede faaliyet gösteren otel ve pansiyonlarda rezervasyonların büyük bölümü günler öncesinden doldu.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, bayram haftasına girilirken ilçede hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Saylam, hem konaklama tarafında hem de ziyaretçi akışını yönetme konusunda kurumların hazırlık yaptığını söyledi.

SADECE AMASRA DEĞİL, ÇEVRE NOKTALAR DA HAREKETLENİYOR

İlçeye gelen ziyaretçilerin yalnızca Amasra merkezle sınırlı kalmayacağı, Bartın’ın diğer turizm noktalarına da yönelmesinin beklendiği ifade ediliyor. Güzelcehisar, Kurucaşile, Ulus ve çevre sahil bölgelerinin de bayram boyunca hareketlenmesi öngörülüyor.

Bu tablo, Karadeniz’de bayram tatili yapılacak yerler arayanlar için Amasra’yı yeniden öne çıkarıyor. Özellikle kısa süreli kaçamak planlayan aileler ve yakın illerden gelecek ziyaretçiler için ilçe, ulaşılabilir bir alternatif olarak görülüyor.

İNKUMU İÇİN DE YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya da bayram döneminde İnkumu sahilinde ciddi bir ziyaretçi hareketliliği beklendiğini açıkladı. Mavi bayraklı sahil bölgesine günlük 10 bin ila 20 bin arasında ziyaretçi gelmesinin öngörüldüğü belirtilirken, belediyenin hazırlıklarını tamamladığı aktarıldı.

Bayram tatilinde yaşanacak bu yoğunluk, bölge esnafı açısından da sezon öncesi önemli bir hareket anlamına geliyor. Küçük bir ilçe için bu sayıların ciddi bir ekonomik canlılık yarattığı konuşuluyor. Otel, pansiyon, restoran ve kafe işletmeleri için birkaç günlük tatil bile bazen bütün sezonun havasını belirliyor. Bir nevi öyle.

GEÇEN YILKİ RAKAMLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Amasra, geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 100 bin, Kurban Bayramı tatilinde ise 200 bin ziyaretçiyi ağırlamıştı. Bu yıl da benzer bir yoğunluğun oluşması halinde ilçede hem konaklama hem ulaşım hem de yeme-içme alanlarında ciddi bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Amasra bayram tatili rezervasyon oranı 2026 verileri, iç turizmde Karadeniz’in yeniden güçlü bir alternatif haline geldiğini gösteriyor. Özellikle deniz, tarih ve kısa mesafeli kaçış arayan tatilciler için Amasra bu bayramın öne çıkan adreslerinden biri olmaya başladı.