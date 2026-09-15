Dijital bankacılık platformu Revolut, siber saldırganların sahte resmi bilgi taleplerini kullanarak müşteri verilerini ele geçirdiğini duyurdu. International Cyber Digest'in aktardığına göre, 147 gigabaytlık veri sızıntısından etkilenen toplam 680 hesap arasında Türkiye'den 27 kişi yer alıyor.

'IAmNotAVillian' adlı grupla ilişkilendirilen olayda, özellikle yüksek varlıklı kullanıcıların hedef alındığı bildirildi. Sızdırılan bilgiler arasında pasaport ve ehliyet kopyaları, kimlik doğrulama fotoğrafları, adres, telefon, IBAN bilgileri, hesap özetleri ve Bitcoin hareketleri bulunuyor. Şirket, ana sistemlere doğrudan bir sızma olmadığını ve müşteri fonlarının güvende olduğunu açıkladı.

780 MİLYON DOLARLIK FİDYE TALEBİ

Saldırganlar, ele geçirdikleri verileri yayınlamamak için şirketten 10 bin Bitcoin (yaklaşık 780 milyon dolar) fidye talep etti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, operasyonun altı ay sürdüğü ve bilgi taleplerinin İtalyan kolluk kuvvetlerine ait ele geçirilmiş e-posta adresleri üzerinden iletildiği öne sürüldü. İngiltere Bilgi Komiserliği Ofisi (ICO) olayla ilgili resmi soruşturma başlattı.

SİBER GÜVENLİK RİSKLERİ NASIL YÖNETİLMELİ?

Kimlik belgeleri ile detaylı finansal geçmişin aynı veri setinde bulunması, kullanıcıları hedefli dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı riskine açık hale getiriyor. Bu tür sızıntıların ardından, dijital bankacılık müşterilerinin hesap hareketlerini düzenli kontrol etmeleri ve resmi kurumlardan gelmiş gibi görünen şüpheli e-postalara karşı ek doğrulama adımlarını kullanmaları büyük önem taşıyor. Revolut'un veri ihlalinden etkilenen müşterilerle doğrudan iletişime geçerek gerekli güvenlik adımlarını başlattığı bildirildi.