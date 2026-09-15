Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir yakalama işlemi gerçekleştirildi. Hakkında çeşitli dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş ağır cezası bulunan D.Ş.A., polis ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu Antalya'da gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şüphelinin 2023 yılından bu yana arandığı bildirildi. D.Ş.A.'nın, ticari faaliyetler sırasında şirket yöneticisi sıfatıyla dolandırıcılık, kooperatif dolandırıcılığı ve bilişim sistemleri ile banka kurumlarının araç olarak kullanılması suçlarından toplam 157 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu aktarıldı.

ZİNCİRLEME SUÇLARDA CEZALAR KATLANIYOR

Bilişim sistemleri ve şirket faaliyetleri üzerinden yürütülen dolandırıcılık dosyalarında, mağdur sayısının çokluğu ve suçun zincirleme şekilde işlenmesi hukuki süreçlerde belirleyici oluyor. Yargılama aşamasında her bir mağdur ve eylem için ayrı ceza tayin edilmesi, sanıkların bu tür vakalarda yüzlerce yılı bulan hapis cezaları almasına yol açıyor.

Emniyetteki ifade ve evrak işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara sevk edilmesinin ardından cezaevine teslim edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde suç ve suçlularla mücadelenin yasaların verdiği yetki çerçevesinde kararlılıkla süreceğini duyurdu.