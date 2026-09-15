ADANA’DA yaya üst geçidinden caddeye düşen Mert Dalkılıç (33), seyir halindeki minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜST GEÇİTTEN CADDEYE DÜŞTÜ

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı’nda meydana geldi. Yaya üst geçidinde bulunan Mert Dalkılıç, henüz bilinmeyen nedenle caddeye düştü.

Dalkılıç’ın düştüğü sırada caddede seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, 33 yaşındaki adama çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mert Dalkılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Dalkılıç’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mert Dalkılıç’ın yaya üst geçidinden neden düştüğünün ve kazanın tüm ayrıntılarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.