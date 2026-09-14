Türkiye, kimlik, pasaport ve çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılan çiplerin yurt içinde üretilmesi amacıyla yeni bir eylem planı hazırlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar kapsamında, dışa bağımlılığın azaltılması ve küresel tedarik zincirindeki risklerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Açıklanan 2027-2029

Orta Vadeli Program (OVP) verilerine göre, stratejik sektörlerde yerli üretim kapasitesi artırılacak. Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen eylem planları, Ekonomi Koordinasyon Kurulunun değerlendirmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacak. Bu adımla birlikte Türkiye'nin çip tasarım ve AR-GE yetkinliğinin doğrudan seri üretime aktarılması planlanıyor.

ÜRETİM KAPASİTESİNDE HEDEF NE?

TÜBİTAK BİLGEM ve Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı (YİTAL) bünyesinde yürütülen projelerle, mevcut çip üretim kapasitesinin 250 nanometreden 110 nanometre seviyesine çıkarılması amaçlanıyor. Kamu desteğiyle kurulacak "Ulusal Çip Konsorsiyumu", ekosistemi büyüterek Türk sanayisinin kritik ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca ÇAKIL ve ALP-EREN gibi milli işlemci projeleriyle açık kaynaklı mimariler üzerinden güvenli işlemci çekirdekleri geliştiriliyor.

YENİ YATIRIMLAR ÇİP TEKNOLOJİSİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan HIT-30

Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında çip üretimine 5 milyar dolarlık bütçe ayrıldı. Yarı iletken endüstrisinde nanometre değerinin düşmesi, çiplerin daha az enerji harcayarak daha yüksek performans göstermesi anlamına geliyor. Bu doğrultuda HIT-Çip çağrısıyla, 65 nanometre veya daha ileri teknolojilerde yıllık en az 1 milyon pul üretim kapasitesine sahip tesislerin kurulması hedefleniyor.

Hedeflenen üretim tesisleri yalnızca kimlik ve pasaportlarla sınırlı kalmayacak. Türkiye'nin üretim gücünün yüksek olduğu otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde de yerli çiplerin kullanımı yaygınlaştırılacak. Nitelikli insan kaynağı ve üniversite-sanayi işbirlikleriyle desteklenecek bu sürecin, ülkeyi küresel yarı iletken pazarında rekabetçi bir konuma taşıması bekleniyor.