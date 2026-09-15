Elektrik Piyasası Sektör Raporu'nun Temmuz 2026 verileri yayımlandı. Rapora göre, Antalya, Isparta ve Burdur illerini içine alan Akdeniz dağıtım bölgesinde hem elektrik tüketimi hem de abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi.

Temmuz 2025 döneminde 1 milyon 533 bin 292,18 MWh olan faturalandırılmış elektrik tüketimi, Temmuz 2026'da 1 milyon 593 bin 349,66 MWh seviyesine çıktı. Yayımlanan verilere göre bölgedeki yıllık tüketim artışı yüzde 3,92 olarak hesaplandı. Bu yükselişle birlikte, Akdeniz dağıtım bölgesinin Türkiye genelindeki toplam elektrik tüketiminden aldığı pay yüzde 5,63'ten yüzde 5,77'ye ulaştı.

ABONE SAYISINDA 62 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

Tüketimdeki artışın yanı sıra bölgedeki abone sayısında da yukarı yönlü bir ivme kaydedildi. Temmuz 2025'te 2 milyon 564 bin 402 olan tüketici sayısı, aradan geçen bir yılda 62 bin 208 kişi artarak Temmuz 2026'da 2 milyon 626 bin 610'a ulaştı. Yüzde 2,43'lük bu artışa rağmen, bölgenin Türkiye genelindeki toplam tüketici sayısı içindeki payı yüzde 5'ten yüzde 4,99'a geriledi. Söz konusu üç ilin elektrik dağıtım hizmeti Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından sağlanıyor.

TURİZM HAREKETLİLİĞİNİN MUHTEMEL ETKİSİ

Antalya genelinde yaz aylarında yaşanan bu tüketim artışında, turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemin yaşanması dikkat çekiyor. Özellikle Alanya gibi yatak kapasitesi yüksek turizm merkezlerindeki tesislerin tam kapasite çalışması ve artan klima kullanımının, bölgenin toplam elektrik talebindeki yükselişte muhtemel bir etkiye sahip olduğu değerlendiriliyor.