Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından hayata geçirilen Uçuş Rehberim mobil uygulamasının güncel kullanım verilerini paylaştı. Ekim 2020'den bu yana iOS ve Android platformlarında hizmet veren uygulama, yolcuların seyahat süreçlerini dijitalleştirerek havalimanlarındaki işlemleri tek noktadan hızlandırmayı hedefliyor.

Bugüne kadar 623 binden fazla indirilen uygulama, Türkiye hava sahasındaki iç hat, dış hat ve transit uçuşların harita üzerinden canlı olarak izlenmesine olanak tanıyor. Bakan Uraloğlu'nun aktardığına göre, yolcular anlık bildirimler sayesinde seferlerine dair tüm güncel bilgilere havalimanına gitmeden önce cep telefonlarından kolayca erişebiliyor.

52 HAVALİMANINDA İNTERAKTİF HARİTA

Uygulamanın en dikkati çeken özelliklerinden biri olan interaktif harita sistemi, Türkiye genelindeki 52 havalimanının kat planlarını barındırıyor. Kapıya Git özelliği sayesinde yolcular, bulundukları noktadan uçuş kapılarına kadar uygulama üzerinden rota oluşturarak devasa havalimanı yapılarında yönlerini kaybetmeden ilerleyebiliyor.

UYGULAMA KULLANICILARINA NE GİBİ AVANTAJLAR SAĞLIYOR?

Dijital seyahat asistanı olarak işlev gören Uçuş Rehberim, otopark sorununa da Aracım Nerede hizmetiyle pratik bir çözüm getiriyor. Yolcular araçlarını park ettikleri konumu fotoğrafla sisteme kaydederek dönüşte zaman kaybetmeden araçlarını bulabiliyor. Ayrıca uygulama kullanıcılarına DHMİ işletmesindeki havalimanlarında aylık 2 GB ücretsiz Wi-Fi hakkı tanımlanıyor. Seyahat edenler karşılaştıkları sorunları veya önerilerini ise Çek-Gönder modülü üzerinden doğrudan yetkililere iletebiliyor.