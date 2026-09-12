Reuters'ın aktardığı bilgilere göre teknoloji devi Nvidia, yapay zeka girişimi Anthropic'in planlanan halka arz sürecinde ana yatırımcı olmak için görüşmeler yürütüyor. Gizli yürütülen süreçte, çip üreticisinin söz konusu halka arza 10 milyar dolara kadar fon sağlamayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Söz konusu halka arz kapsamında Anthropic'in 100 milyar dolara kadar fon toplamayı hedeflediği belirtiliyor. Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda, yapay zeka şirketinin toplam piyasa değerinin yaklaşık 2 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor. Kaynaklar, yatırım planlarının henüz kesinleşmediğini ve süreç içinde değişiklik gösterebileceğini vurguluyor.

YATIRIMCILAR İÇİN GÜVEN TESTİ OLACAK

Öncü yapay zeka laboratuvarlarının ulaştığı yüksek değerlemeler, sektörün ihtiyaç duyduğu devasa sermaye miktarını gözler önüne seriyor. Nvidia gibi yüksek nakit gücüne sahip bir ana yatırımcının sürece dahil olmasının, piyasadaki diğer yatırımcıların Anthropic'e yönelik güvenini doğrudan artıracağı değerlendiriliyor.

STRATEJİK ORTAKLIK GÜÇLENİYOR

Olası yatırımın, donanım sağlayıcısı Nvidia ile en büyük müşterilerinden biri konumundaki Anthropic arasındaki ticari bağları daha da derinleştirmesi bekleniyor. Bu hamle, yapay zeka ekosistemindeki şirketlerin dev halka arzlar öncesinde stratejik destekçilerle sermaye düzeyinde entegre olma eğilimini yansıtıyor.