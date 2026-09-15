AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından kamuoyunda oluşan erken seçim beklentilerine ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Çelik, son günlerde artan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını belirterek, iktidar partisinin gündeminde herhangi bir seçim hazırlığı bulunmadığını bildirdi.

Açıklamasında yeni anayasa çalışmalarına da değinen Çelik, sürecin öznesinin millet olduğunu vurguladı. Erken seçim iddialarını kesin bir dille reddeden Çelik, "Erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Erken seçim sinyali değildi, gündemimizde seçim yok. Cumhurbaşkanımızın sözleri teşkilatla ilgilidir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN RİZE'DE NE DEMİŞTİ?

Erken seçim tartışmalarının fitilini ateşleyen gelişme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Rize'de yaptığı konuşma olmuştu. Erdoğan, parti teşkilatına seslenirken, "Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum" sözlerini sarf etmişti. Bu ifadedeki "yaklaşan seçimler" vurgusu, siyasi kulislerde olağanüstü bir sandık ihtimali olarak yorumlanmıştı.

TARTIŞMALARIN ARKA PLANINDA NE VAR?

Türkiye'de bir sonraki genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin normal takvime göre 2028 yılında yapılması planlanıyor. Önümüzde yakın tarihli bir yerel veya genel seçim bulunmaması, Erdoğan'ın kullandığı ifadenin doğrudan erken seçim sinyali olarak algılanmasına yol açmıştı. Ancak Ömer Çelik'in aktardığı bilgilere göre, söz konusu ifadeyle kastedilenin genel bir seçim değil, AK Parti'nin kendi içindeki olağan kongre ve teşkilat yenilenme süreçleri olduğu netlik kazanmış oldu.