Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, İstanbul Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde 1 Eylül Salı günü saat 17.45 sularında bir darp olayı yaşandı. Spor salonunu kiralayan ve alt kiralama yöntemiyle bir bölümünü pilates eğitmeni Selma Y.'ye (33) veren kick boks antrenörü Gökhan Ş. (50), kira artışı talebi reddedilince kiracısına saldırdı. Gözaltına alınan Gökhan Ş., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İddiaya göre olay, Gökhan Ş.'nin 5-6 aylık kiracısı olan Selma Y.'den aylık 25 bin lira olan ödemeyi 40 bin liraya çıkarmasını istemesiyle başladı. Selma Y., sözleşme yılının dolmadığını ve zammı kabul etmediğini belirterek yeni bir yer bulana kadar eski fiyattan ödeme yapacağını iletti. Taraflar arasında büyüyen tartışma sırasında Selma Y., cep telefonuyla kayıt almaya başladı. Görüntülere de yansıyan olayda, Gökhan Ş.'nin kadın eğitmene tekme ve yumruk attığı, komşuların araya girmesiyle saldırının sonlandığı bildirildi.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Hastaneden darp ve iş göremezlik raporu alan Selma Y., sağ göğsü, diz kapağı, kalçası ve bileğinde yaralanmalar olduğunu ifade etti. Emniyetteki ifadesinde saldırıyı itiraf eden ve pişman olduğunu belirten Gökhan Ş. hakkında 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlamalarıyla adli işlem uygulandı. Öte yandan, şikayetçi Selma Y.'nin de geçmişte 'Kasten yaralama' suçundan iki ayrı kaydı bulunduğu öğrenildi.

ARA ZAM TALEBİ VE HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Mevcut yasal düzenlemelere göre, ticari alan veya konut kiralamalarında taraflar aksini sözleşmede özel bir maddeyle belirlemedikçe, bir yıllık kiralama süresi dolmadan mülk sahibi veya alt kiralayan taraf tek taraflı ara zam talep edemiyor. Bunun yanı sıra, adli süreçlerde darp olaylarında hayati tehlike bulunmaması ve silah kullanılmaması durumunda şüpheliler genellikle tutuksuz yargılanmak üzere savcılık talimatıyla serbest bırakılıyor.