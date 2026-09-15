Yerel basında yayımlanan haberlere göre, Trabzon'da pazar günü gerçekleştirilen Ekrem Yılmaz ve Merve Gülali çiftinin düğün merasimi, farklı bir takı törenine sahne oldu. Damadın arkadaşı Veysel Erguvan, tören sırasında altın veya para takmak yerine Manisa'dan özel olarak getirdiği av köpeği yavrusunu hediye etti.

Takı merasimi esnasında karşılarında bir anda köpek yavrusunu gören genç çift, ilk etapta kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Duruma çabuk uyum sağlayan gelin ve damat, yeni evcil hayvanlarını kucaklarına alarak sevinçlerini salondaki davetlilerle paylaştı.

DÜĞÜNÜN İLGİ ODAĞI OLDU

Salondaki misafirlerin ve özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği yavru köpek, düğün salonunda renkli anların yaşanmasına neden oldu. Merve Gülali ve Ekrem Yılmaz çifti, bu sıra dışı düğün hediyesiyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

TAKI KÜLTÜRÜNDE YENİ YAKLAŞIMLAR NELER?

Son dönemde düğün merasimlerinde yakın arkadaş gruplarının geleneksel altın takısı yerine mizahi ve hobi odaklı alternatiflere yöneldiği görülüyor. Damadın veya gelinin doğrudan ilgi alanlarına hitap eden evcil hayvan, kamp donanımı veya özel semboller gibi hediyeler, törenlerde maddi değerden çok manevi ve unutulmaz anılar bırakma amacıyla tercih ediliyor.